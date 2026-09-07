FSS se oglasio zbog sudije sa derbija: "Minaković debituje u Ligi šampiona, to je velika stvar za Srbiju"

Iz Fudbalskog saveza Srbije su se oglasili zbog sudije Nenada Minakovića i potvrdili da će on da sudi meč Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Završen je 180. vječiti derbi pobjedom Crvene zvezde protiv Partizana (2:1). Poslije tog meča se podiglo dosta bure sa strane crno-bijelih koji su nezadovoljni suđenjem Nenada Minakovića. Dan kasnije se oglasio i FSS koji je potvrdio da je arbitar dobio čast da sudi u Ligi šampiona. Biće to njegov debitantski nastup u najjačem evropskom takmičenju i dijeliće pravdu na meču Štutgarta i Vikinga.

"Minakoviću će na najvećoj sceni evropskog klupskog fudbala pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Danilo Nikolić. Srbija će svog predstavnika imati i u VAR sobi, gdje će sjedeti Momčilo Marković, jedan od najcenjenijih VAR arbitara u Evropi. Delegiranje za utakmicu Lige šampiona predstavlja veliko lično priznanje za Nenada Minakovića, ali i značajan trenutak za kompletno srpsko suđenje i Fudbalski savez Srbije, koji će poslije skoro tri godine ponovo imati glavnog sudiju na utakmici najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja", stoji na početku saopštenja FSS.

Ističu da je to potvrda dobrog rada u FSS.

"Istovremeno, ovo je još jedna potvrda da je odluka Fudbalskog saveza Srbije da sprovede ozbiljne promjene u sudijskoj organizaciji i rukovođenje Sudijskom komisijom povjeri renomiranim stručnjacima iz inostranstva bila ispravan potez. Domeniko Mesina prethodne, a Frank De Bleker ove sezone, pokazali su da imaju veliko povjerenje u Nenada Minakovića, delegirajući ga za neke od najvažnijih i najzahtjevnijih utakmica domaćeg šampionata. Kontinuitet dobrih nastupa i visokih kriterijuma sada je dobio potvrdu i na evropskoj sceni. Nenad Minaković nalazi se na FIFA listi od 2022. godine, a tokom prethodnih sezona sticao je značajno međunarodno iskustvo. Dijelio je pravdu na utakmicama UEFA Lige Evrope i Konferencijske lige, kao i u kvalifikacionim rundama evropskih takmičenja. Sada slijedi novi i najveći korak u njegovoj međunarodnoj karijeri, što je još jedno veliko priznanje za srpsko suđenje", stoji u saopštenju.

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