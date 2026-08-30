Hitno se oglasio FSS: "Pazite se, prijavićemo ih i MUP-u Srbije"

FSS upozorio navijače da ne kupuju ulaznice za mečeve Srbije preko neprovjerenih sajtova.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) oglasio se danas zbog toga što su se na društvenim mrežama pojavili lažni profili koji preprodaju ulaznice za mečeve reprezentacije Srbije, upozorivši navijače da budu na oprezu.

"Fudbalski savez Srbije upozorava javnost i sve navijače reprezentacije Srbije da su se na društvenim mrežama i internetu pojavili lažni profili i veb-stranice koje neovlašćeno koriste ime, grb i zvanični vizuelni identitet Fudbalskog saveza Srbije i oglašavaju navodnu prodaju ulaznica za predstojeće utakmice reprezentacije Srbije u UEFA Ligi nacija. Pozivamo navijače da budu posebno oprezni, da ne ostavljaju lične podatke i podatke sa platnih kartica na neprovjerenim internet stranicama, kao i da ne vrše kupovinu ulaznica posredstvom nezvaničnih profila, linkova i platformi", navodi se.

"Fudbalski savez Srbije će se u utorak, 1. septembra, oglasiti sa svim najvažnijim i zvaničnim informacijama u vezi sa početkom prodaje ulaznica za utakmice reprezentacije Srbije protiv Grčke, Holandije i Njemačke, uključujući način kupovine, prodajna mjesta i zvanične onlajn kanale".

"Do tada, molimo navijače da sve informacije u vezi sa ulaznicama prate isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije Fudbalskog saveza Srbije".

"Zbog neovlašćenog korišćenja identiteta, vizuelnih elemenata i obilježja Fudbalskog saveza Srbije, kao i mogućeg dovođenja građana u zabludu i potencijalnih zloupotreba, FSS će nadležnoj službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije podnijeti prijave u vezi sa uočenim lažnim profilima i internet stranicama", zaključuje se.

Kad Srbija igra u Ligi nacija?

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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