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Borac upisao 15. "recku" protiv Širokog! Četiri gola u razmaku od 12 minuta za spektakl na Pecari! 0
uživo široki brijeg borac prenos livestream
uživo široki brijeg borac prenos livestream
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Borac upisao 15. "recku" protiv Širokog! Četiri gola u razmaku od 12 minuta za spektakl na Pecari!

Crveno-plavi upisali novu "recku" protiv Širokobriježana, ovog puta poslije prave goleade u drugom poluvremenu.

Banjalučki Borac nastavio je pobjedničku seriju u duelima sa Širokom Brijegom.

Crveno-plavi su u nedjelju popodne slavili na Pecari rezultatom 3:2 i tako upisali 15. vezanu pobjedu u međusobnim duelima.

Derbi Marija Tota na klupi Širokobriježana nije najbolje prošao, iako su domaći imali "samo" gol zaostatka poslije prvih 45 minuta, a onda uspjeli odmah početkom nastavka da stignu i do izjednačenja. 

Prilično neubljedljivo prvo poluvrijeme završeno je minimalnim vođstvom Borca nakon što je mladi Đajić, koji u posljednje vrijeme igra sjajno, namjestio pogodak najboljem strijelcu Banjalučana Luki Juričiću.

Za razliku od prvog poluvremena u kojem smo osim pogotka vidjeli tek nekoliko polušansi u nastavku - spektakl!

Čim se krenulo s igrom krenulo je da pršti na Pecari i vidjeli smo čak četiri gola u razmaku od 12. minuta, između 51. i 63. a to je na kraju donijelo cijeli plijen gostima.

Morali su Banjalučani da se namuče sa 15. pobjedu u nizu u međusobnim duelima, jer se Široki Brijeg dva puta vraćao. Prvo je Virdžili zabio za 1:1, ali to je bio tke početak goleade. Sebastijan Erera je zabio iz slobodnog udarca u 58. minutu uz nespretnu reakciju Puljića, ali samo tri minuta kasnije Matić je poravnao na 2:2.

Taj novi egal potrajao je još kraće. Hiroš je promiješao protivnike u šesnaesterce i poslao loptu za Deketa koji je usamljen na pet metara i mladi napadač Borca lako to sprema u mrežu za 3.2 i pobjedu crveno-plavih.

Umalo da se goleada nastavi četiri minuta kasnije, ali je lopta Krstanovića pogodila stativu i propala je najbolja prilika da Širokobriježani izbjegnu novi poraz.

tok utakmice iz minuta u minut pratite na kartici Razvoj događaja.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
19:00

KRAJ: ŠIROKI BRIJEG - BORAC 2:3

18:50

Žestoki protesti domaćina

Bijesni su igrači ali i stručni štab Širokog Brijega nakon što Sabrija Topalović nije dosudio faul nakon dva prekršaja Borčevih igrača. Neko od pomoćnika Širokog Brijega zaradio je žuti karton.

18:47

Tri minute nadoknade

18:42

Izmjene u Borcu

Saničanin se požalio na povredu i potom izašao iz igre. Zamijenio g aje Karolina, a Umjesto Đajića ušao je Cipetić.

18:36

78' Brani Puljić!

Sada je Borac mogao sve da riješi. Deket je šutirao, ali njegov udarac brani Puljić. Na odbijenu loptu natrčao je Jakšić i šutirao pored gola, ali i da je bio precizan vjerovatno bi pogodak bio poništan zbog ofsajda.

18:30

72' STATIVA!

Krstanović je poslije slobodnog udarca i izbijene lopte šutirao sa nekih 25 metara i pogodio stativu.

18:21

63' GOOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 2:3

Nevjerovatno drugo poluvrijeme na Pecari. Hiroš je sve uradio na lijevoj strani u šesnaestercu i ubacio za Deketa koji je usamljen na četiri metra i lako pogađa za novo vođstvo Borca.

18:19

60' GOOOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 2:2

Kratko je trajalo vođstvo Borca, svega dva minuta. Izgubili su Banjalučani loptu na sredini terena, a domaći su je odmah poslali iza zadnje linije Borca i Matić je prebacio Jurkasa za 2.2.

18:16

58' GOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 1:2

Borac ponovo vodi. Sebastijana Erera snažno je šutirao iz slobnodg udarca sa nekih 25 metara, a lopta je poslije prilično loše reakcije Puljića završila u mreži - 2:1 za Banjalučane!

18:13

56' Markovina izbija sa gol-linije

Bila je to ubacivanje Hiroša sa desne strane na drugu staticu, a nakon vraćene lopte Juričić je šutirao glavom, a Markovina izbacuje gotovo na gol-liniji.

18:10

53' Umalo da Borac uzvrati

Prvo se Juričić našao u dobroj prilicui, ali napadač Borca nije odmah šutirao već se okretao i namještao za udarac, činilo se da će ova akcija u potpunosti propasti, a onda je Hiroš nešto kasnije uputio udarac. Ipak, otišlo je to preko gola.

18:09

50' GOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC!

Široki Brijeg je izjednačio u 50. minutu. Smao pet minuta u nastavku izdržala je odbraa Borca, Virdžili je pogodio za izjednačenje na Pecari!

18:02

Počelo je drugo poluvrijeme na Pecari

17:47

Kraj prvog poluvremena: ŠIROKI BRIJEG - BORAC 0:1

17:46

45' Velika šansa pred golom Jurkasa!

Prošao je Virdžili u šesnaestercu i ubacio u peterac, ali je to Paskval izbio. Bila je to jedna od rijetkih prilika domaćih na ovom susretu.

17:39

38' Šansa za Široki

Kombinovali su Virdžili i Barać, posljednji je šutirao, ali bilo je to nreprecizno i ostaje 1:0 za goste.

17:35

32' Poništen gol Juričića

Zabio je Juričić nakon dodavanja Savića, ali je njegov drugi pogodak na utakmici poništen zbog očiglednog ofsajda.

17:30

27' GOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 0:1

Borac vodi od 27. minuta na Pecari. Mladi Đajić odlično se ubacio u šesnaesterac i prebacio golmana poslavši visoku loptu za Juričića koji sa četiri metra šalje loptu glavom za vođstvo Borca. Ovo je njegov četvrti pogodak u sezoni.

17:19

19' Opasno pred golom Borca

Korner Borca nakon slobodnog udarca i intervencije Ogrineca. Na krjau domaći nisu uspjeli da naprave šansu.

17:15

15' Nova prilika za goste

Juričić je golavom šutirao nakon centaršuta Erere, lopta odlazi preko gola

17:11

11' Prvi udarac u okvir gola

Šutirao je Erera iz daljine, ali direktno u golmana Širokog Brijega

17:01

Počeo je meč na Pecari

16:37

SASTAVI

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Barać, Markovina, Krstanović, Marijanović, Matić F., Matić M., Murelo, Orsolić, Tomić, Virdžili

BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Ogrinec, Hiroš, Jojić, Savić, Đajić, Juričić

16:33

Borac nanizao 14 pobjeda!

Borac je nanizao čak 14 uzastopnih pobjeda u međusobnim susretima sa Širokim Brijegom! Posljednji put je banjalučki premijerligaš doživio poraz 4. septembra 2022. godine, kada je na Pecari bilo 2:0 za domaći tim, pogocima Branimira Barišića i Bože Vukoje.

Uslijedila je nakon toga impozantna serija Borca, započeta 24. februara 2023. godine. Na Gradskom stadionu u Banjaluci je rezultatom 1:0 upisana pobjeda, prva od, kako rekosmo, 14 uzastopnih.

16:30

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenos utakmice 8. kola Premijer lige BIH između Širokog Brijega i Borca.

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