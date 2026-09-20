Crveno-plavi upisali novu "recku" protiv Širokobriježana, ovog puta poslije prave goleade u drugom poluvremenu.
Banjalučki Borac nastavio je pobjedničku seriju u duelima sa Širokom Brijegom.
Crveno-plavi su u nedjelju popodne slavili na Pecari rezultatom 3:2 i tako upisali 15. vezanu pobjedu u međusobnim duelima.
Derbi Marija Tota na klupi Širokobriježana nije najbolje prošao, iako su domaći imali "samo" gol zaostatka poslije prvih 45 minuta, a onda uspjeli odmah početkom nastavka da stignu i do izjednačenja.
Prilično neubljedljivo prvo poluvrijeme završeno je minimalnim vođstvom Borca nakon što je mladi Đajić, koji u posljednje vrijeme igra sjajno, namjestio pogodak najboljem strijelcu Banjalučana Luki Juričiću.
Borac upisao 15. "recku" protiv Širokog! Četiri gola u razmaku od 12 minuta za spektakl na Pecari!
Za razliku od prvog poluvremena u kojem smo osim pogotka vidjeli tek nekoliko polušansi u nastavku - spektakl!
Čim se krenulo s igrom krenulo je da pršti na Pecari i vidjeli smo čak četiri gola u razmaku od 12. minuta, između 51. i 63. a to je na kraju donijelo cijeli plijen gostima.
Morali su Banjalučani da se namuče sa 15. pobjedu u nizu u međusobnim duelima, jer se Široki Brijeg dva puta vraćao. Prvo je Virdžili zabio za 1:1, ali to je bio tke početak goleade. Sebastijan Erera je zabio iz slobodnog udarca u 58. minutu uz nespretnu reakciju Puljića, ali samo tri minuta kasnije Matić je poravnao na 2:2.
Taj novi egal potrajao je još kraće. Hiroš je promiješao protivnike u šesnaesterce i poslao loptu za Deketa koji je usamljen na pet metara i mladi napadač Borca lako to sprema u mrežu za 3.2 i pobjedu crveno-plavih.
Umalo da se goleada nastavi četiri minuta kasnije, ali je lopta Krstanovića pogodila stativu i propala je najbolja prilika da Širokobriježani izbjegnu novi poraz.
tok utakmice iz minuta u minut pratite na kartici Razvoj događaja.
KRAJ: ŠIROKI BRIJEG - BORAC 2:3
Žestoki protesti domaćina
Bijesni su igrači ali i stručni štab Širokog Brijega nakon što Sabrija Topalović nije dosudio faul nakon dva prekršaja Borčevih igrača. Neko od pomoćnika Širokog Brijega zaradio je žuti karton.
Tri minute nadoknade
Izmjene u Borcu
Saničanin se požalio na povredu i potom izašao iz igre. Zamijenio g aje Karolina, a Umjesto Đajića ušao je Cipetić.
78' Brani Puljić!
Sada je Borac mogao sve da riješi. Deket je šutirao, ali njegov udarac brani Puljić. Na odbijenu loptu natrčao je Jakšić i šutirao pored gola, ali i da je bio precizan vjerovatno bi pogodak bio poništan zbog ofsajda.
72' STATIVA!
Krstanović je poslije slobodnog udarca i izbijene lopte šutirao sa nekih 25 metara i pogodio stativu.
63' GOOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 2:3
Nevjerovatno drugo poluvrijeme na Pecari. Hiroš je sve uradio na lijevoj strani u šesnaestercu i ubacio za Deketa koji je usamljen na četiri metra i lako pogađa za novo vođstvo Borca.
60' GOOOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 2:2
Kratko je trajalo vođstvo Borca, svega dva minuta. Izgubili su Banjalučani loptu na sredini terena, a domaći su je odmah poslali iza zadnje linije Borca i Matić je prebacio Jurkasa za 2.2.
58' GOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 1:2
Borac ponovo vodi. Sebastijana Erera snažno je šutirao iz slobnodg udarca sa nekih 25 metara, a lopta je poslije prilično loše reakcije Puljića završila u mreži - 2:1 za Banjalučane!
56' Markovina izbija sa gol-linije
Bila je to ubacivanje Hiroša sa desne strane na drugu staticu, a nakon vraćene lopte Juričić je šutirao glavom, a Markovina izbacuje gotovo na gol-liniji.
53' Umalo da Borac uzvrati
Prvo se Juričić našao u dobroj prilicui, ali napadač Borca nije odmah šutirao već se okretao i namještao za udarac, činilo se da će ova akcija u potpunosti propasti, a onda je Hiroš nešto kasnije uputio udarac. Ipak, otišlo je to preko gola.
50' GOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC!
Široki Brijeg je izjednačio u 50. minutu. Smao pet minuta u nastavku izdržala je odbraa Borca, Virdžili je pogodio za izjednačenje na Pecari!
Počelo je drugo poluvrijeme na Pecari
Kraj prvog poluvremena: ŠIROKI BRIJEG - BORAC 0:1
45' Velika šansa pred golom Jurkasa!
Prošao je Virdžili u šesnaestercu i ubacio u peterac, ali je to Paskval izbio. Bila je to jedna od rijetkih prilika domaćih na ovom susretu.
38' Šansa za Široki
Kombinovali su Virdžili i Barać, posljednji je šutirao, ali bilo je to nreprecizno i ostaje 1:0 za goste.
32' Poništen gol Juričića
Zabio je Juričić nakon dodavanja Savića, ali je njegov drugi pogodak na utakmici poništen zbog očiglednog ofsajda.
27' GOOOL! ŠIROKI BRIJEG - BORAC 0:1
Borac vodi od 27. minuta na Pecari. Mladi Đajić odlično se ubacio u šesnaesterac i prebacio golmana poslavši visoku loptu za Juričića koji sa četiri metra šalje loptu glavom za vođstvo Borca. Ovo je njegov četvrti pogodak u sezoni.
19' Opasno pred golom Borca
Korner Borca nakon slobodnog udarca i intervencije Ogrineca. Na krjau domaći nisu uspjeli da naprave šansu.
15' Nova prilika za goste
Juričić je golavom šutirao nakon centaršuta Erere, lopta odlazi preko gola
11' Prvi udarac u okvir gola
Šutirao je Erera iz daljine, ali direktno u golmana Širokog Brijega
Počeo je meč na Pecari
SASTAVI
ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Barać, Markovina, Krstanović, Marijanović, Matić F., Matić M., Murelo, Orsolić, Tomić, Virdžili
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Saničanin, Erera, Ogrinec, Hiroš, Jojić, Savić, Đajić, Juričić
Borac nanizao 14 pobjeda!
Borac je nanizao čak 14 uzastopnih pobjeda u međusobnim susretima sa Širokim Brijegom! Posljednji put je banjalučki premijerligaš doživio poraz 4. septembra 2022. godine, kada je na Pecari bilo 2:0 za domaći tim, pogocima Branimira Barišića i Bože Vukoje.
Uslijedila je nakon toga impozantna serija Borca, započeta 24. februara 2023. godine. Na Gradskom stadionu u Banjaluci je rezultatom 1:0 upisana pobjeda, prva od, kako rekosmo, 14 uzastopnih.
Dobro došli!
Dobro došli u tekstualni prenos utakmice 8. kola Premijer lige BIH između Širokog Brijega i Borca.