Crveno-plavi upisali novu "recku" protiv Širokobriježana, ovog puta poslije prave goleade u drugom poluvremenu.

Banjalučki Borac nastavio je pobjedničku seriju u duelima sa Širokom Brijegom.

Crveno-plavi su u nedjelju popodne slavili na Pecari rezultatom 3:2 i tako upisali 15. vezanu pobjedu u međusobnim duelima.

Derbi Marija Tota na klupi Širokobriježana nije najbolje prošao, iako su domaći imali "samo" gol zaostatka poslije prvih 45 minuta, a onda uspjeli odmah početkom nastavka da stignu i do izjednačenja.

Prilično neubljedljivo prvo poluvrijeme završeno je minimalnim vođstvom Borca nakon što je mladi Đajić, koji u posljednje vrijeme igra sjajno, namjestio pogodak najboljem strijelcu Banjalučana Luki Juričiću.

Vidi opis Borac upisao 15. "recku" protiv Širokog! Četiri gola u razmaku od 12 minuta za spektakl na Pecari! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 9 / 9 AD

Za razliku od prvog poluvremena u kojem smo osim pogotka vidjeli tek nekoliko polušansi u nastavku - spektakl!

Čim se krenulo s igrom krenulo je da pršti na Pecari i vidjeli smo čak četiri gola u razmaku od 12. minuta, između 51. i 63. a to je na kraju donijelo cijeli plijen gostima.

Morali su Banjalučani da se namuče sa 15. pobjedu u nizu u međusobnim duelima, jer se Široki Brijeg dva puta vraćao. Prvo je Virdžili zabio za 1:1, ali to je bio tke početak goleade. Sebastijan Erera je zabio iz slobodnog udarca u 58. minutu uz nespretnu reakciju Puljića, ali samo tri minuta kasnije Matić je poravnao na 2:2.

Taj novi egal potrajao je još kraće. Hiroš je promiješao protivnike u šesnaesterce i poslao loptu za Deketa koji je usamljen na pet metara i mladi napadač Borca lako to sprema u mrežu za 3.2 i pobjedu crveno-plavih.

Umalo da se goleada nastavi četiri minuta kasnije, ali je lopta Krstanovića pogodila stativu i propala je najbolja prilika da Širokobriježani izbjegnu novi poraz.

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