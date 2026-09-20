Marija Džomba rođena sa 930 grama, danas prvakinja Balkana u džiju-džicuu

Mlada Trebinjka do sada je osvojila čak 24 medalje.

Izvor: Srna

Osmogodišnja Marija Džomba iz Trebinja, rođena tri mjeseca prije termina, kojoj ljekari nisu davali šansu da će preživjeti, pravi je primjer borbenosti i snage, jer se po rođenju hrabro izborila za život, a sada i za titulu prvaka Balkana u džiju-džicuu.

Djevojčica, koja je rođena sa samo 930 grama u 27. nedjelji, na nedavno održanom Otvorenom prvenstvu Balkana osvojila je zlatnu medalju i tako potvrdila ne samo veliki talenat već i to da se do uspjeha dolazi snagom volje, radom i trudom.

Marija za Srnu kaže da joj se kod borilačkog sporta najviše sviđaju potezi bacanja i da joj na treninzima nije teško, iako su naporni.

"Najdraža medalja mi je zlato sa Otvorenog prvenstva Balkana, a do sada sam osvojila 24 medalje. Nisam očekivala zlatnu medalju na ovom prvenstvu, a najviše sam željela da pobijedim takmičarku iz Bugarske", rekla je Marija.

Izvor: Srna

Osim medalja, Marija ima i dva trofeja, odnosno priznanje za najbolju takmičarku u kategoriji borbe do osam godina, i priznanje za perspektivnog sportistu grada Trebinja za 2024. godinu.

Marijina majka Jela Džomba za Srnu kaže da Marija džiju-džicu trenira od treće godine, da se odlučila za borilačke sportove po uzoru na svoje ujake, a kasnije je i sama zavoljela taj sport.

"Po rođenju ljekari nisu davali nimalo šanse da će preživjeti, ali od početka nisam vjerovala u to. Mom suprugu sam prenijela riječi ljekara, ali ja nisam razmišljala o tome, vjerovala sam u nju. Kada se rodila imala je 930 grama, kada sam je ja vidjela, imala je svega 750 grama i tada je bila u Podgorici, priključena na brojne aparate", rekla je Džomba.

Izvor: Srna

Ona je naglasila da joj je pri prvom njihovom susretu snagu dala borbenost djevojčice, jer je vidjela da čak i tako mala pomjera vrat.

"Vidjela sam da je borac i da će uspjeti. Išla sam s tim uvjerenjem i dalje, a ona mi je pokazala da sam bila u pravu. Nakon tri mjeseca boravka u Podgorici, Marija se vratila u Trebinje, pred nama su bile brojne kontrole, a sada je živa i zdrava djevojčica koja ide u treći razred i odličan je učenik", rekla je Džomba.

Ona je istakla da su ti njeni prvi koraci odredili da Marija zaista bude borac, a sada, nakon osam godina, došli su i uspjesi u borilačkim sportovima, što je jedna mala potvrda ko je ona zaista.

"Posljednju godinu dana Marija je počela da trenira uz džiju-džicu i džudo u Džudo-klubu Hercegovina i mislim, makar po priči trenera, da je to doprinijelo njenim daljim uspjesima jer je to dio borbe koji ona treba da pokaže i u džiju-džicuu", rekla je Džomba, kojoj je kao roditelju, osim priznanja, najvažnije da je Marija pravi sportista i da se razvija u dobrog čovjeka.

Marijin trener Lazar Vučković kaže za Srnu da je ona izuzetno talentovana i posvećena sportistkinja, koja svojim odnosom prema treningu i takmičenju pokazuje da posjeduje veliki potencijal za ostvarivanje vrhunskih rezultata.

"Posebno je krasi disciplina, borbenost i želja za napretkom. Marija je sportista koji ne odustaje kada je teško, već svaki izazov prihvata kao priliku da bude bolja. Na treninzima je odgovorna, koncentrisana i spremna da posluša savjet, što je veoma važno za njen dalji razvoj", rekao je Vučković.

On dodaje da, kao trener, kod Marije prepoznaje kombinaciju talenta, karaktera i radnih navika.

"Dosadašnji rezultati potvrđuju kvalitet njenog rada, ali vjerujem da je najveći potencijal tek pred njom. Marija posjeduje izuzetan prirodni talenat, ali ono što je posebno izdvaja jeste način na koji taj talenat razvija kroz rad i disciplinu. Ima odličan osjećaj za borbu, brzo usvaja tehničke elemente i pokazuje zavidnu inteligenciju u sportu", rekao je Vučković.

On kaže da redovne treninge imaju tri puta sedmično, ali da Marija uvijek učestvuje i na dodatnim treninzima džudoa, te da disciplina i unutrašnja motivacija predstavljaju jednu od njenih najvećih prednosti.

Pred Marijom je svijetla sportska budućnost, a nema sumnje da će se, uz ovakav karakter, talenat i posvećenost, na pobjednička postolja popeti još mnogo puta.

(MONDO/Srna)