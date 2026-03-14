logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanka Milica Panić osvojila srebro na prvenstvu Evrope!

Autor Dragan Šutvić Izvor SRNA
0

Članica Džiju-džicu kluba Borac stigla je do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu na Kritu,

Milica Panić osvojila srebro na Evropskom prvenstvu Izvor: Ju Jitsu club "Borac" Banja Luka

Banjalučanka Milica Panić, članica Džiju-džicu kluba "Borac", osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore, koji se ovog vikenda održava na Kritu.

Panićeva je nastupila u sastavu reprezentacije Republike Srpske i još jednom potvrdila da je jedna od najperspektivnijih mladih takmičarki u ovom sportu, saopšteno je iz Džiju-džicu kluba "Borac".

U saopštenju se navodi da je Panićeva na putu do finala pokazala izuzetnu borbenost, tehniku i sportski duh, savladavši nekoliko kvalitetnih protivnica iz evropskih zemalja.

"Ovaj uspjeh predstavlja veliki ponos za njen klub, grad Banjaluku i Republiku Srpsku", navedeno je u saopštenju.

Iz kluba najavljuju da Panićevu u oktobru očekuje Svjetsko prvenstvo u Rimu.

(mondo.ba/SRNA)

Tagovi

Milica Panić džiju-džicu

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC