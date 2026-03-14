Banjalučanka Milica Panić osvojila srebro na prvenstvu Evrope!

Članica Džiju-džicu kluba Borac stigla je do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu na Kritu,

Izvor: Ju Jitsu club "Borac" Banja Luka

Banjalučanka Milica Panić, članica Džiju-džicu kluba "Borac", osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore, koji se ovog vikenda održava na Kritu.

Panićeva je nastupila u sastavu reprezentacije Republike Srpske i još jednom potvrdila da je jedna od najperspektivnijih mladih takmičarki u ovom sportu, saopšteno je iz Džiju-džicu kluba "Borac".

U saopštenju se navodi da je Panićeva na putu do finala pokazala izuzetnu borbenost, tehniku i sportski duh, savladavši nekoliko kvalitetnih protivnica iz evropskih zemalja.

"Ovaj uspjeh predstavlja veliki ponos za njen klub, grad Banjaluku i Republiku Srpsku", navedeno je u saopštenju.

Iz kluba najavljuju da Panićevu u oktobru očekuje Svjetsko prvenstvo u Rimu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/SRNA)