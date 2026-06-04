Partizan gubi u finalu ABA lige: Dubai je sve kontrolisao sa Musom i Kabengeleom, moraće crno-bijeli mnogo bolje

Partizan je izgubio od Dubaija u prvom meču finala ABA lige koje se igra na tri pobjede.

Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

Partizan je izgubio od Dubaija na početku finalne serija ABA lige - 99:93. Serija se igra na tri pobjede, tako da će titula pripasti ekipi koja dođe do tri trijumfa. Crno-bijeli su ti koji brane trofej od prošle sezone i moraće da pokažu reakciju već u narednom meču koji se igra 6. juna na istom terenu.

Domaći tim bio je taj koji se za sve pitao u ovom meču, od prvog minuta je bio bolji rival i stekao je dvocifren plus već u 18. minutu (49:39). Izgledalo je da je sve gotovo kada je sredinom treće dionice Dubai otišao na maksimalnih "+18" (69:51).

Izvor: ABA liga/Dubai Basketball

Ali, tada je Penjaroja promijenio cijelu petorku, Partizan je napravio seriju 15:0 i vratio se u igru pred posljednji kvartal (69:66). Umjesto reakcije crno-bijelih, reakciju je pokazao Dubai, napravio seriju 7:0, vratio "+10" (76:66) i sve je bilo gotovo. Bilo je malo tenzije i koškanja nekoliko minuta prije kraja, ali nije došlo do ozbiljnijeg sukoba. Sudije su podijelile tehničke.