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ABA liga se oprostila od Edina Avdića: "Njegovo nasljeđe ostaje dragocjeni dio naše zajednice"

ABA liga se oprostila od Edina Avdića: "Njegovo nasljeđe ostaje dragocjeni dio naše zajednice"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Proslavljeni novinar preminuo je u 47. godini.

ABA liga se oprostila od Edina Avdića Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Proslavljeni košarkaški komentator Edin Avdić preminuo je ove srijede iznenada u 47. godini.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, a nedugo nakon što su šokantne vijesti uzdrmale košarkašku javnost, od Edina se oprostila ABA liga, objavom na društvenim mrežama.

"Porodica ABA lige je duboko ožalošćena iznenadnom smrću voljenog komentatora i košarkaške ličnosti Edina Avdića.

Edinova strast prema igri bila je očigledna u svemu što je radio. Kroz svoje pronicljive komentare, angažovan medijski rad i kao voditelj podkasta ABA Talks, pomogao je da se košarka približi navijačima širom regiona i ostavio trajan trag na sport.

Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i svima čije je živote dotakao. Njegov glas, strast i ljubav prema košarci će nam mnogo nedostajati, a njegovo nasljeđe će ostati dragocjeni dio zajednice ABA lige", piše u objavi regionalnog takmičenja.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

ABA liga košarka Edin Avdić

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