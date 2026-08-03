Miodrag Božović: "U Budućnosti sam otpušten gotovo uz prijetnje, navijači hoće da vode klub"

Iskreno i otvoreno Miodrag Božović o neuspjeloj epizodi u Budućnosti iz Podgorice koja je jedva opstala u najslabijoj ligi Evrope prošle sezone.

Izvor: YouTube/FK Budućnost Podgorica

Miodrag Božović trenutno je bez kluba i pažljivo bira svoj sljedeći angažman, nakon što je prethodni koji je izabrao "srcem" - bio potpuni promašaj. Budućnost iz Podgorice je u katastrofalnoj situaciji u svakom smislu i "Grof" sada priznaje da je pogriješio što se vratio u matični klub i pokušao da ga spase.

"U Budućnosti se stvorila veoma složena situacija, postao sam peti trener ekipe u sezoni. Jedna navijačka grupacija se bavi glupostima. Misle da mogu da vode klub, a ne pomažu mu novčano, već su smatrali da klub njima treba da plaća. Predsjednik je pao pod njihov uticaj i izuzetno nelijep način su me otpustili, gotovo uz prijetnje. To je potpuno nesportska priča", rekao je Božović koji je otišao ovog ljeta, a problemi su samo ostali.

"Nikada nisam bio srećan u Budućnosti. Tamo je uvijek sve isto, bilo je loše i dok sam igrao. Prvi put kad sam bio trener vodili smo sa sedam bodova prednosti pa sam opet morao da odem iz nefudbalskih razloga".

"Zvezda je kao Zenit"

Iako trenutno bez kluba, Miodrag Božović pomno prati šta se dešava u domaćem i regionalnom fudbalu, tako da je u razgovoru za ruski "Čempionat" istakao koliko Crvena zvezda trenutno "odskače" od svih ostalih klubova.

"Dejanu Stankoviću ide odlično u Crvenoj zvezdi, vratio se u prirodno okruženje. Po svojim mogućnostima, Zvezda je srpski pandan Zenitu - za glavu su jači od svih u Srbiji", rekao je "Grof" koji je ovog ljeta navijao za Špance na Svjetskom prvenstvu, a poželio je sreću i Srđanu Blagojeviću u Rusiji - gdje je ostavio dubok trag.

"Blagojević je talentovan trener, odradio je odličan posao u Srbiji. Prelazak u drugu zemlju (ruski Akron) nosi teškoće, ali to što je startovao sa 0:5 protiv Zenita ne znači ništa - pa nije izgubio 0:5 od Dinama ili Lokomotive".

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