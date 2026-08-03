Iskreno i otvoreno Miodrag Božović o neuspjeloj epizodi u Budućnosti iz Podgorice koja je jedva opstala u najslabijoj ligi Evrope prošle sezone.
Miodrag Božović trenutno je bez kluba i pažljivo bira svoj sljedeći angažman, nakon što je prethodni koji je izabrao "srcem" - bio potpuni promašaj. Budućnost iz Podgorice je u katastrofalnoj situaciji u svakom smislu i "Grof" sada priznaje da je pogriješio što se vratio u matični klub i pokušao da ga spase.
"U Budućnosti se stvorila veoma složena situacija, postao sam peti trener ekipe u sezoni. Jedna navijačka grupacija se bavi glupostima. Misle da mogu da vode klub, a ne pomažu mu novčano, već su smatrali da klub njima treba da plaća. Predsjednik je pao pod njihov uticaj i izuzetno nelijep način su me otpustili, gotovo uz prijetnje. To je potpuno nesportska priča", rekao je Božović koji je otišao ovog ljeta, a problemi su samo ostali.
"Nikada nisam bio srećan u Budućnosti. Tamo je uvijek sve isto, bilo je loše i dok sam igrao. Prvi put kad sam bio trener vodili smo sa sedam bodova prednosti pa sam opet morao da odem iz nefudbalskih razloga".
"Zvezda je kao Zenit"
Miodrag Božović: "U Budućnosti sam otpušten gotovo uz prijetnje, navijači hoće da vode klub"
Iako trenutno bez kluba, Miodrag Božović pomno prati šta se dešava u domaćem i regionalnom fudbalu, tako da je u razgovoru za ruski "Čempionat" istakao koliko Crvena zvezda trenutno "odskače" od svih ostalih klubova.
"Dejanu Stankoviću ide odlično u Crvenoj zvezdi, vratio se u prirodno okruženje. Po svojim mogućnostima, Zvezda je srpski pandan Zenitu - za glavu su jači od svih u Srbiji", rekao je "Grof" koji je ovog ljeta navijao za Špance na Svjetskom prvenstvu, a poželio je sreću i Srđanu Blagojeviću u Rusiji - gdje je ostavio dubok trag.
"Blagojević je talentovan trener, odradio je odličan posao u Srbiji. Prelazak u drugu zemlju (ruski Akron) nosi teškoće, ali to što je startovao sa 0:5 protiv Zenita ne znači ništa - pa nije izgubio 0:5 od Dinama ili Lokomotive".
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(MONDO)