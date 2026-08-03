MMA borac pokazao kako mu izgleda lice nakon što je nokautiran u Beogradu

Brutalan nokaut Jan Blahoviča na UFC događaju u Beogradu izazvao je šok, a Poljak je podijelio slike svojih povreda nakon borbe sa Navahom Stirlingom.
Beogradska publika imala je priliku da uživa u vrhunskom spektaklu tokom prvog, istorijskog UFC Fight Night događaja održanog u srpskoj prestonici. Očekivano, sve oči bile su uprte u Uroša Medića, koji je trijumfovao u borbi večeri, dok je Aleksandar Rakić u sklopu glavnog programa do pobjede stigao jednoglasnom odlukom sudija.
S druge strane, poljski veteran i živa legenda MMA scene, Jan Blahovič, pretrpio je brz poraz od Navaha Stirlinga. Stirling je već u prvoj rundi oborio rivala i serijom razornih udaraca zadao mu teške povrede po licu, zbog kojih je Poljak morao na hitno ušivanje.
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Nakon meča, Blahovič se oglasio na Instagramu i podijelio fotografiju iz bolničke postelje, na kojoj se jasno vide veliki podliv ispod desnog oka i ukupno sedam kopči od šivenja.
Ipak, uprkos prilično jezivim rasjekotinama i otoku, može se reći da je Poljak još i dobro prošao, s obzirom na to kakav je silovit napad pretrpio.
"Tako je kako je. Još jedna borba u kolekciji", napisao je Blahovič.
It is what it is.— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz)August 2, 2026
Another one for the collection.pic.twitter.com/iw0QYQrLBK
(MONDO/Kurir)