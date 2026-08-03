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Šta će Zvezda s Nikolom Kalinićem? Ima jak ugovor, trener ga ne želi, samo jedna opcija na stolu

Šta će Zvezda s Nikolom Kalinićem? Ima jak ugovor, trener ga ne želi, samo jedna opcija na stolu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Kalinić se suočava sa neizvesnom budućnošću u Crvenoj zvezdi, jer novi trener Ibon Navaro ne računa na njega. Šta će biti sa njegovim ugovorom?

gdje ce nikola kalinic iz crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro nema Nikolu Kalinića u planovima za narednu sezonu. Navaro je zamijenio Sašu Obradovića na klupi crveno-bijelih i želi da napravi ekipu po svom ukusu, a čelnicima kluba prenio je da Kalinića ne vidi kao nosioca, što je bio slučaj u prethodne dvije sezone.

Zbog toga, Crvena zvezda i Kalinić pokušavaju da pronađu zajednički jezik i da se rastanu na dostojanstven način, pošto je iskusni reprezentativac Srbije ugovorom i dalje vezan za Mali Kalemegdan, najmanje na godinu dana.

Gdje će Nikola Kalinić?

Neće biti jednostavno pronađi klub Nikoli Kaliniću, iako se radi o nekadašnjem osvajaču Evrolige. Kalinić ima 35 godina i već neko vrijeme su njegove brojke u padu, ali požrtvovanost i liderstvo nikada ne dolaze u pitanje, što će dosta trenera u Evropi i dalje znati da cijeni.

Nikola Kalinić je prošle sezone beležio u proseku 5,8 poena, uz 3,5 skoka i 1,8 asistencija u proseku

Problem bi mogao da bude njegov ugovor sa Zvezdom, koji je među "jačima" na aktuelnom platnom spisku, što je novac koji ne bi mogao da dobije vjerovatno pri promjeni sredine. 

Za sada, djeluje da je jedina opcija za njega odlazak u Španiju, odakle privlači pažnju pojedinih klubova, pišu mediji s Pirineja. Znamo da je tamo ostavio više nego dobar utisak igrajući za Valensiju i Barselonu, a vidjećemo da li bi mogao da se vrati baš u neki od nekadašnjih klubova.

Šta traži Zvezda?

Izvor: MN PRESS

  Jasno je da će Crvena zvezda sada "napasti" pojačanja na poziciji trojke ili četvorke, tako da je sada razumljivije zašto je probala da dođe do Mikaela Jantunena, novog košarkaša Real Madrida. Problem je što se u međuvremenu tržište "očistilo" i sve je manje raspoloživih igrača.

To se posebno odnosi na poziciju na kojoj je Zvezdi potrebno pojačanje zbog "precrtavanja" Kalinića, tako da bi možda mogla da isprati situaciju u Asvelu, gdje pojačanja odlaze, odnosno možda iznenadi nekim pojačanjem iz Amerike...

Koga je dovela Zvezda, a ko je otišao?

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija i Vojina Medarevića, dok je tu i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća. Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Čeka se još odluka oko Džoela Bolomboja kome je ugovor istekao.

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00:14
Delije skandiraju Nikoli Kaliniću
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Kalinić KK Crvena zvezda

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