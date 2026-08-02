Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora vjenčao se sa dugogodišnjom djevojkom Kavanom Gregori.
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora stao je na "ludi kamen". Srećne vijesti objavio je njegov saigrač Čima Moneke koji je prisustvovao svečanoj ceremoniji vjenčanja.
To je drugo slavlje u crveno-bijelom taboru ovog ljeta, pošto je prethodno i Semi Odželej rekao sudbonosno "da".
Nvora i njegova dugogodišnja izabranica su zablistali pred zvanicama, a na ljubav su se zakleli na za sada nepoznatoj lokaciji. Očekuje se još detalja sa svadbenog slavlja.
Par se vjerio u julu prošle godine, a sada su se odlučili na veći korak.
Nvorina novopečena supruga je Kavana Gregori koja inače ne voli previše da se eksponira i jedino što se može zaključiti o njoj je da je nekada bili čirlidersica. Na društvenim mrežama obično objavljuje fotografije sa putovanja, a u opisu profila joj piše: "Negdje, radeći nešto".
Oženio se Džordan Nvora
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(MONDO)