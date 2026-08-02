Oženio se Džordan Nvora

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora vjenčao se sa dugogodišnjom djevojkom Kavanom Gregori.

Izvor: Instagram/chimdoggg

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora stao je na "ludi kamen". Srećne vijesti objavio je njegov saigrač Čima Moneke koji je prisustvovao svečanoj ceremoniji vjenčanja.

To je drugo slavlje u crveno-bijelom taboru ovog ljeta, pošto je prethodno i Semi Odželej rekao sudbonosno "da".

Nvora i njegova dugogodišnja izabranica su zablistali pred zvanicama, a na ljubav su se zakleli na za sada nepoznatoj lokaciji. Očekuje se još detalja sa svadbenog slavlja.

Par se vjerio u julu prošle godine, a sada su se odlučili na veći korak.

Pogledajte 00:17 Džordan Nvora svadba Izvor: instagram/chimdoggg Izvor: instagram/chimdoggg

Nvorina novopečena supruga je Kavana Gregori koja inače ne voli previše da se eksponira i jedino što se može zaključiti o njoj je da je nekada bili čirlidersica. Na društvenim mrežama obično objavljuje fotografije sa putovanja, a u opisu profila joj piše: "Negdje, radeći nešto".

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(MONDO)