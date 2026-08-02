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Novica Veličković o Nikoli Jokiću: "Nikad ga nisam dobio na treningu, gađa pravo u zjenicu"

Novica Veličković o Nikoli Jokiću: "Nikad ga nisam dobio na treningu, gađa pravo u zjenicu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Legendarni Novica Veličković bio je svjedok kako se rađa jedan od najboljih centara na svijetu, Nikola Jokić.

Novica velickovic o genijalnosti nikole jokica Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Legendarni kapiten Partizana Novica Veličković podsjetio se kako je izgledalo dijeliti teren i svlačionicu sa trostrukim MVP-jem NBA lige, Nikolom Jokićem. Njih dvojica su igrali zajedno u Megi, a Nikola je nekoliko puta isticao da mu je pored Tima Dankana, najveći uzor u karijeri bio Veličković.

Jokićev talenat je bio vidljiv u svakom pokretu, u svakoj ponovljenoj vježbi, ili lucidnom potezu koje je odigravao kao od šale...

"Mislim da ga nikad nisam dobio 1 na 1. I on tad bez mišića, udari te, tebi nije dobro. Kad kažu teške kosti. Znaš ti koja je to čvrstina. I najbolji osjećaj u desnoj ruci. Ne maši ni flouter ni dodavanje, ništa. I ono hvatanje jednom rukom i bacanje pasova u tranziciji. Ne znam da li to neko može da uradi. Pogodi pravo u zjenicu", rekao je Veličković tokom gostovanja u podkastu "6,75 range".

Njegova košarkaška inteligencija je tek izašla na vidjelo u NBA, ali svi koji su ga pratili znali su da ima poseban talenat.

"Meni je on bio fascinantan, prvi put se tada susreo sa seniorskom košarkom. Mi dobijamo Crvenu zvezdu u Kruševcu, on ulazi i daje sedam ili osam poena, to je nevjerovatno. Ja sa njim na treningu, ne možeš da izgubiš. On toliko učestvuje u svemu."

Šta je pričao Jokić?

Možda mu Tim Dankan jeste idol jer je cijelu karijeru proveo u jednom klubu, kako to on planira sa Denver Nagetsima, ali prije toga je za njega postojao Novica Veličković.

"U Megi je uvijek bilo nekoga. Novica Veličković... Ja sam njega obožavao. Čak sam i na Fejsbuku, ono kad sam pisao za Makabi i Partizan, to je bilo zbog Novice. Ja sam navijao za Novicu. Nisam ja navijao ni za Zvezdu ni za Partizan, ne navijam ni sada. Navijao sam za Novicu", rekao je jednom prilikom Jokić.

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Nikola Jokić izjava posle pobede Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Novica Veličković Nikola Jokić

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