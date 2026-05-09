Druženje bivših košarkaša Partizana na plantaži Uroša Tripkovića

Legendarni igrači Partizana Milenko Tepić, Novica Veličković i Luka Bogdanović našli su se na gazdinstvu Uroša Tripkovića i čini se - dobro se zabavili.

Najvijači Partizana vjerovatno su se oduševili kad su ponovo u akciji vidjeli tandem koji je nekad vodio crno-bijele na terenu. Ovog puta, Novica Veličković, Milenko Tepić i Luka Bogdanović bili su gosti na imanju Uroša Tripkovića gdje su vozili traktor, obrađivali zemlju i dobro se zabavili.

Poslije profesionalne karijere igrači su krenuli različitim putevima, pa je Uroš Tripković riješio da se posveti poljoprivredi. Godinama kasnije, na imanju je ugostio bivše saigrače i zajedno sa njima podijelio nekoliko video snimaka na kojima je jasno da je zabava bila zagarantova u rodnom mjestu bivšeg košarkaša Partizana.

Tripković, Tepić i Veličković, svojevremeno, su predstavljali prepoznatljivi trio Partizana, takozvani "TNT". Bili su mlada vojska Duška Vujoševića i ostavili su veliki trag u crno-bijelom dresu. Prijateljstvo koje je izgrađeno u Beogradu i danas je jaka veza. Na video snimcima smo mogli da vidimo Tripkovića koji dijeli savjete kolegama - Tepiću i Veličkoviću - koji su se utrkivali na traktorima. "Kad budeš htio da staneš, pritisneš kvačilo i kočnicu, slobodno, kao kola. Nemoj da mijenjaš brzine", rekao je, a onda je uslijedila trka dvojice bivših igrača Partizana.

Mala, ali odabrana ekipa na plantaži se sjetila i Saše Pavlovića kojeg je pozvala na video poziv, čime su još jednom potvrdili da je druženje sa terena ostalo snažno i van. Na kraju, Tripković je bio ponosan zbog prilike da se u nešto drugačijoj sredini druži sa prijateljima. "Srce mi je puno što su došli kod mene na plantažu", rekao je Uroš Tripković.

Čime se bavi Uroš Tripković?

Bivši košarkaš Partizana i svakako jedan od miljenika Grobara Uroš Tripković se poslije profesionalne karijere posvetio uzgoju borovnica. Kako i sam kaže, voli prirodu, pa je novi posao baš onakav kako je želio - pun izazova.

"Htio sam da radim nešto što ima veze sa prirodom. Volim prirodu, zelenilo, mislim da sam našao nešto što me ispunjava, nešto gdje volim da provodim vrijeme. Ovo je ono što sam htio, ima problema, ali rješavaju se kao i u svakom poslu. Zadovoljan sam. Ovo je kao i u košarci, kad imamo taktiku za utakmicu - tako je i ovdje bitna organizacija - kad se šta radi, zbog čega. To je nešto što mogu da uporedim sa košarkom, ako se zakaže u organizaciji vrlo je teško to nadoknaditi", rekao je Tripković po dolasku tima na imanje.

Milenko Tepić je još i dodao: "Kad smo igrali zajedno u Partizanu, bili smo mladi, tek smo gradili karijere. Razgovarali smo samo o košarci, kažem da se Uroš pronašao sreću."

Potom je i Novica Veličković pohvalio saigrača: "Mogu da pohvalim, sve je pod konac", rekao je bivši igrač crno-bijelih.

