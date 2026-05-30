Novak Đoković bijesan zbog pitanja novinara: "Stani, neću na to da odgovorim"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dobio je pitanje koje se nije previše ticalo njegovog poraza od Fonseke na Rolan Garosu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u trećoj rundi Rolan Garosa od Brazilca Žoaa Fonseke poslije drame u pet setova, a na konferenciji za medije poslije iscrpljujućeg meča je dobio pitanja koja mu se baš nisu dopala.

Očekivano, Nole je bio razočaran, vodio je 2:0 u setovima, a onda potpuno stao i dozvolio mladoj nadi bijelog sporta da se razigra, a onda i ostvari pobjedu karijere.

Na njegovim konferencijama za medije su pitanja o Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru već postala redovna, što mu je ovog puta jako zasmetalo.

Novaka su pitali da li je odsustvo Sinera i Alkaraza uticalo na njegov način razmišljanja tokom meča? Srbin je burno reagovao, prekinuo novinara i odbio da odgovori...

"Ne zanima me to, ne zanima me to, prekinuću te ovdje. Nećemo pričati o tome, izgubio sam treće kolo, ajde da pričamo o čemu drugom", rekao je Novak.

Uslijedilo je pitanje da li je ovo bio njegov posljednji nastup na Rolan Garosu, što mu se takođe nije dopalo.

"Ne znam", kratak je bio Novak.

 Šta je još rekao Novak?

Ono što se ne dešava često je da je Novak Đoković izgubio meč u kojem je vodio 2:0 u setovima.

"Nisam razmišljao uopšte o tome. Znam da nisam imao puno poraza takvih od 2:0 za mene. Borba je bila za mene. Dokle sam imao goriva, bilo je sve tako. Uhvatio je zalet, brejk je napravio, publika se probudila. Imao sam te šanse, to je to, samo da čestitam na hrabrosti, na izuzetnoj igri, kada je trebalo, za mladog igrača, stvarno mu čestitam na svemu."

Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde
