Biće dosta promjena na Malom Kalemegdanu nakon kraha sezone.
Gotova je mučna sezona Crvene zvezde. Poslije razočarenja u Evroligi i ABA ligi, crveno-bijeli su doživjeli šokantan poraz i u polufinalu KLS-a od subotičkog Spartaka. Među igračima kojima ističe ugovor ljeta je i miljenik Delija Dejan Davidovac koji je priznao da nije siguran za svoju budućnost na Malom Kalemegdanu.
Iskusni as je iznio utiske poslije poraza od Spartaka, a onda i sumirao neuspješnu sezonu crveno-bijelih.
"Niš ovoga puta nije bio taličan. Bili smo zaista blizu da se plasiramo u finale, imali sve u svojim rukama i mogli smo da završimo utakmicu kako želimo, ali nismo uspjeli. Spartak je uigrana ekipa, sa mnogo dobrih igrača koji su na okupu cijelu sezonu, a mi nismo uspjeli da budemo pravi", rekao je Davidovac za Meridian sport.
Finiš utakmice je bio dramatičan, Džared Batler je trojkom donio +1, ali je Henlan imao druge planove i riješio je meč u Nišu.
"Bilo je zaista neizvjesno. Iskreno, očekivali smo da ćemo pobijediti i imali smo šansu da branimo posljednji napad, ali nažalost nismo uspjeli u tome i izgubili smo".
Dejan Davidovac napušta Crvenu zvezdu? "Ne znam ni sam"
Crvena zvezda je u jednom momentu bila u vrhu Evrolige, da bi na kraju ispala u prvom meču plej-in od Barselone. Uslijedila je eliminacija od Partizana u polufinalu ABA lige, a onda i poraz od Spartaka u KLS.
"Sezona se nije završila kako smo zamislili. Od silnih očekivanja na kraju nismo uspjeli da ih obistinimo. Imali smo pad u najbitnijem dijelu sezone, iz kojeg se nismo uspjeli da se dignemo".
Upitan je da li su povrede i promjena trenera uticale da se sezona završi krahom u Nišu?
"Ne mislim da je uticalo. Bilo je povreda, ali tada smo odigrali najbolje u sezoni, tako da ne ne bih rekao da su promjene trenera i povrede uticale da sezona bude ovakva".
Miljeniku Delija na kraju sezone ističe ugovor i njegova budućnost na Malom Kalemegdanu je neizvjesna.
"Nismo očekivali ovakav kraj, a za svoju budućnost ne znam ni sam. Vidjećemo", zaključio je Davidovac.
