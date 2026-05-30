Žoao Fonseka otkrio šta mu je Novak Đoković rekao na mreži

Brazilac Žoao Fonseka izni je utiske na konferenciji za medije poslije pobjede karijere na Rolan Garosu.

Brazilski teniser Žoao Fonseka ostvario podvig karijere, pošto je savladao najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića u trećem kolu Rolan Garosa. On je na konferenciji za medije otkrio šta mu je srpski as rekao na mreži i koliko mu je zapravo bilo teško da se nosi sa pritiskom igranja protiv GOAT-a bijelog sporta.

Poznato je da Novak govori nekoliko svjetskih jezika, ali gestom na kraju meča je još jednom pokazao koliki je čovjek.

"Bio je ovo nevjerovatan meč. Za mene je samo dijeljenje terena sa njim bilo nevjerovatno iskustvo. Na kraju meča je samo rekao: 'Srećno'. Zapravo, rekao je na portugalskom. Ne mogu da se sjetim. Sada je rekao nešto poput "Parabeni", što znači čestitke na portugalskom. Rekao je: 'Samo nastavi, srećno'. Za mene je bilo zadovoljstvo dijeliti teren sa njim", rekao je devetnaestogodišnji teniser u uvodu konferencije.

Novak ga je razbijao u prva dva seta, a onda je počeo da vjeruje u sebe.

"Zapravo, nisam ni vjerovao sebi. Mislim, bilo je teško igrati protiv njega po vrućini. Uništavao me je. Ako bih je snažno udario, loptica bi se jače vraćala, mijenjao je ritam, igrao drop-štove. Onda sam se fokusirao na poen po poen. Nisam razmišljao da imam da odigram još tri seta, samo sam razmišljao da želim da ostanem u igri. Shvatio sam da je malo umorniji i to mi je dalo malo više nade", kaže Brazilac.

Bila je to jako iscrpljujuća borba na ogromnoj vrućini. "Kada sam dobio četvrti set, već sam bio umoran. Peti set sam igrao iz srca, nisam mogao ni da razmišljam. Samo sam pokušavao da nastavim."

Sada kada su ispali Siner, Novak, Medvedev, šta misli koliko daleko može da stigne?

"Ovo je moje prvo četvrto kolo u karijeri. Samo razmišljam o svom sljedećem meču. Momci još uvijek igraju. Za sada, samo uživam u trenutku. Znate, mislim da deset minuta poslije meča nisam mogao da shvatim šta sam uradio, šta sam postigao, koliko je bilo teško i koliko je to bilo nevjerovatno za mene, ali tek sam u četvrtom kolu. Naravno, Janik i Đoković su ispali, postoji više šansi za momke koji su više vremena na turneji, poput Saše, Kaspera ili koga god. Samo se fokusiram meč po meč. Za mene je bilo veliko dostignuće što ću prvi put igrati u osmini finala. Samo ću uživati u trenutku."

Sa velikim repsktom je govorio o Novaku...

"Mislim da Đoković zna kako da se nosi sa ritmom. Teško je igrati protiv njega, jer jednostavno osjeća gdje lopta ide i kako će da uzvrati. Ponekad je lopta spora i ide duboko i potrebno je da zadržiš rad nogu da bi mogao snažno da uzvratiš. Momak jednostavno ne odustaje ni u jednom trenutku. On ima, ne znam, 39, 40 godina, a osjećam kao da ima 20. Jednostavno je nevjerovatno."

