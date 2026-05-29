"Naučiću srpski zbog psovki Novaka Đokovića": Poznatog novinara mnogo zanima šta priča najveći ikad

Novak Đoković bi mogao da natjera teniskog novinara Skota Barklaja da nauči srpski jezik.

Izvor: X/@BleacherReport

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković privlači mnogo pažnje na ovogodišnjem Rolan Garosu, jer su nakon ispadanja Janika Sinera mnogi pomislili da se sve "crta" za 25. grend slem trofej u karijeri srpskog sporiste. Novaku je ostalo pet koraka, a prvi pravi dok mu je rival Žoao Fonseka iz Brazila.

Taj meč obilježili su usponi i padovi u igri Novaka Đokovića, rutinski osvojeni gemovi i greške koje nisu karakteristične, a to je uticalo i na raspoloženje srpskog tenisera. Bilo je, kao i gotovo uvijek, malih "ratova" koje je Novak Đoković vodio. Zbog njih bi teniski novinar Skot Barklaj iz Škotske voleo da nauči srpski!

"Ništa me ne motiviše više da učim srpski nego kad Novak Đoković psuje svoj tim u loži tokom teških trenutaka u meču", napisao je Skot Barklaj, koji za sebe tvrdi da je propali novinar. Inače, on se jedno vrijeme predstavljao i kao najveći navijač Endija Mareja, ali o Novaku Đokoviću ima izuzetno visoko mišljenje.

Posebno je bilo zanimljivo kada je Endi Marej bio trener Novaka Đokovića, jer je tada i Skot Barklaj pratio svaki meč srpskog tenisera i redovno komentarisao dešavanja iz života najboljeg tenisera svih vremena. Ta praksa nastavila se i nakon što se saradnja Đokovića i Mareja završila.

Nothing makes me want to learn Serbian more than when Novak Djokovic rants away to his box when he's in difficult moments in matches... — Scott Barclay (@BarclayCard18)May 29, 2026

Sada Novak Đoković sarađuje sa nekadašnjim saigračem, a kasnije i selektorom u Dejvis kup timu. Od ovogodišnjeg Rolan Garosa u njegovom boksu je Viktor Troicki, sa kojim je prije dvije godine stigao do zlata na Olimpijskim igrama. Novak i Viktor su dugogodišnji prijatelji, saigrači iz reprezentacije, rivali na terenu, a bili su i u ulogama selektora i igrača u reprezentaciji Srbije. Dobro se poznaju, a Viktor odlično razumije sve psovke najboljeg na svijetu.

