"Želim kao Novak": Iva Jović je Đokovićeva miljenica, ništa mu nije teško zbog nje

Mlada teniserka Iva Jović još jednom je govorila o mentorstvu Novaka Đokovića.

Izvor: Tennis Actu TV/Youtube/Printscreen

Mlada američka teniserka srpskog porekla Iva Jović plasirala se u treću rundu Rolan Garosa nakon pobjede protiv Eme Navaro, i tako nastavila sa sjajnim nastupima na grend slem turnirima.

Trenutno 17. teniserka sveta je na konferenciji za medije upitana o savjetima najboljeg svih vremena Novaka Đokovića. Jovićeva ne krije da joj prija što je najslavniji Srbin zainteresovan da joj pomogne na njenom putu ka zvijezdama.

Nakon što je stigla do četvrtfinala Australijan Opena, treće kolo Rolan Garosa je veliki rezultat za 18-godišnju teniserku.

Jović je govorila o tome koliko joj Novak Đoković pomaže u karijeri, a na konferenciji za novinare je otkrila koju osobinu bi uzela od najboljeg svih vremena.

"Mislim da bi to bio razvoj njegovog mentaliteta tokom karijere. On je potpuno drugačiji igrač nego što je bio na početku, tehnički, taktički, u svakom pogledu. Dakle, nevjerovatno je kako uspijeva da igra sve bolje iz nedjelje u nedjelju. Ne želim da budem tvrdoglava, već da pravim promjene koje će doprinijeti mom napretku. Napredak je veoma važan. Nadam se da mogu da zadržim taj otvoreni um i da budem u stanju da se prilagodim, čak i dok se stalno takmičim", rekla je mlada teniserka.

Iva je jednom prilikom otkrila kako joj Novak daje ozbiljne savjete i prati njene mečeve. Ono što je posebno impresionira je to što u svom gustom rasporedu uvijek nađe vremena za razgovor sa mladim nadama...

"Gledao je moje mečeve, dao mi je mnogo savjeta kako mogu da postanem bolja igračica, šta treba da prilagodim, pa se nadam da ću uspjeti da unesem tu svestranost u svoju igru kakvu je Novak razvijao tokom karijere. Šalje mi Nole poruke posloke mečeva, neku vrstu analize, ili recimo kada WTA ili neki turnir objavi snimak poena koji sam dobro odigrala, on napiše: ‘Sviđa mi se šta si uradila u ovom poenu, trebalo bi to češće da radiš’", rekla je Iva Jović.

"Ili prije meča, konkretno za neku protivnicu: ‘Moraš da pokušaš da radiš ovo protiv nje’. To nisu one uobičajene poruke tipa ‘možeš ti to’, već su nevjerovatno konkretne i detaljne, do te mjere da je jasno da je gledao mnogo mojih mečeva".

"Ne znam gdje pronalazi vrijeme u svom danu, ali se zaista trudi oko mladih igrača", zaključila je ona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!