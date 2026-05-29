Totalni haos pred Skupštinu FK Partizan: "Ljudi se žale da trpe pritiske"

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić oglasio se i otkrio kakvi potezi su doneseni pred Skupštinu kluba.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Redovna Skupština FK Partizan zakazana je za 1. jun, a kako je u upravi vlada potpuni haos i neslaganje njenih članova, vrlo lako bi mogla da se pretvori u Izbornu. Predsjednik i potpredesjednici se sedmicama obračunavaju saopštenjima i preko medija, ali za tri dana bi konačno trebalo da se odluči u kom pravcu će ići Partizan.

Navodno, dosta je pritisaka ovih dana na delegate skupštine, a tim povodom se oglasio prvi čovjek kluba iz Humske Rasim Ljajić.

"Iskren da budem, do početka tekuće sedmice nije bilo dramatično, imali smo nekakav džentlmenski dogovor da sve protekne u civilizovanom tonu, da se ne diže prašina i stvara negativna slika, jer Partizan to nije zaslužio, ali je onda počelo. Nažalost... Čuli smo sve i svašta, ljudi se žale da trpe pritiske. Zato pozivam sve one koji dobiju bilo kakav poziv sa strane, mimo svoje volje, sugestiju u vezi sa glasanjem na Skupštini ljudi koji nemaju veze sa Partizanom, da dođu i prijave odmah klubu i mi ćemo protiv tih lica momentalno podnijeti krivične prijave!", rekao je Rasim Ljajić za "Telegraf".

Učinjeni su konkretni koraci kako bi čitav proces bio regularan i kako bi se zaštitili delegati...

"Odlučili smo, upravo iz navedenih razloga, da glasanje na Skupštini bude tajno. Dakle, svako će na zasjedanju moći da iskaže svoju volju, da slobodno odabere koga želi, glasa kako želi, a da poslije toga nema ama baš nikakve posljedice. Nisam vjerovao da ćemo u 21. vijeku morati da se bavimo tim stvarima, ali ako već moramo i ako je došlo do toga da se i u tom smislu vraćamo u neka davno prošla i ne baš sjajna vremena, onda ćemo učiniti sve da delegati Skupštine budu zaštićeni na pravi način i da zasjedanje u ponedjeljak protekne kako dolikuje Partizanu", zaključuje Rasim Ljajić.