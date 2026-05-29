Dolazi u Zvezdu, majku nikad nije pitao da li je Srbin: "Ne znam zašto se prezivam Saračević"

Vezni fudbaler Muhamed Čam Saračević ne zna detalje o svom porijeklu, iako prezime njegove majke govori da je sa Balkanka - dok on tvrdi da je Gambijka!

Crvena zvezda aktivno radi na jačanju igračkog kadra za narednu sezonu, a u javnosti se već pojavilo nekoliko imena sa kojima se pregovara. Nakon Mohameda Abu Fanija iz Ferencvaroša i Loizosa Loizua iz Hapoel Tel Aviva, na spisku Zvezdinih želja je i Muhamed Čam Saračević (25), ofanzivac Trabzonspora.

Aktuelni šampion Srbije želi da Muhamed Čam Saračević stigne na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa za 3.000.000 evra, a eventualna saradnja ponovo bi pokrenula pitanje o njegovom porijeklu. Prethodnih godina pominjalo se da on vuče korijene iz Bosne i Hercegovine, što je odlučno demantovao!

"Ja uopšte nisam Bosanac. Znam da na nekoliko mjesta piše kako ima bosansko porijeklo, ali nemam. Imam očevo prezime Čam. Majčino prezime je Saračević, ali je ona Gambijka. Ne znam odakle to potiče, nikada je nisam pitao", rekao je pre nekoliko godina Muhamed, dok je igrao u Francuskoj.

Fudbaler koji je blizu dolaska u Crvenu zvezdu rođen je u Austriji, tačnije gradu Lincu. Zna se da je srpska dijaspora u Austriji "jaka", da tamo ima i mnogo stanovnika iz drugih jugoslovenskih republika, pa ne čudi što su gotovo svi prezime Saračević povezali sa ovim prostorima. Ipak, Muhamed nije uspio da riješi dilemu - pa ćemo možda morati da ga pitamo nešto o tome nakon što obuče crveno-bijeli dres.

Kakvu karijeru ima Muhamed Čam?

Muhamed Čam Saračević je imao veoma zanimljivu karijeru do sada. On je prve fudbalske korake napravio u Crvenoj zvezdi iz Penzinga, zatim je nastupao za mlađe kategorije njemačkih timova Hanover i Volfsburg, a u rezervnom timu Volfsburga stekao je prva seniorska iskustva. Igrao je kasnije za Admiru Vaker u Austriji, gdje ga je primijetio francuski Klemon, a kao pozajmljeni fudbler igrao je u drugim ligama Danske i Austrije. Turski Trabzonspor kupio ga je za 4.000.000 evra, a prethodni period proveo je na pozajmici u Slaviji iz Praga.

Najbolje se snalazi kao ofanzivni vezni fudbaler, ali može da igra i na obje krilne pozicije. Svojevremeno je bio reprezentativac Austrije do 19 i 21 godine, a za seniorski tim je upisao pet nastupa. Kao reprezentativac Austrije odigrao je dvije utakmice protiv Srbije u baražu za A diviziju Lige nacija, a na jednom meču zajedno je igrao sa Markom Arnautovićem.