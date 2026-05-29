Čovjek koji je "podijelio" Grobare napušta Partizan

Poslije dvije sezone u Partizanu, Dvejn Vašington će potražiti novu sredinu nakon što mu istekne ugovor na kraju sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington napustiće u Humsku na kraju sezone, prenosi košarkaški insajder Andrea Kalconi. Već dugo se spekuliše o sudbini američkog beka u crno-bijelom taboru, ali izgleda da je odluka već donesena.

Vašington iza sebe ima promjenljivu sezonu i titulu najboljeg strijelca ABA lige, dok je u Evroligi prosječno bilježio 14,9 poena i 2,5 asistencije. To je dovoljno da privuče pažnju klubova koji se takmiče u elitnom takmičenju, a najbliži njegovom angažmanu trenutno je Bajern Minhen.

Spekulisalo se i da ga hoće Olimpija Milano, ali te priče su trenutno utihnule...

Bayern Munich is intetested in Duane Washington.



Washington will leave KK Partizan at the end of the season and the German team has made an offer.



14.9 pts and 2.5 ast this season in the EuroLeague.#EuroLeague#Bayernpic.twitter.com/ELQD38kZlG — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)May 29, 2026

U Bajernu bi mogao da bude dio velike rekonstrukcije koja je krenula od promjena u samom vrhu kluba. Nedavno je doskorašnji sportski direktor Dragan Tarlać najavio odlazak na kraju sezone, a već odavno se zna da će Svetislav Pešić u penziju. O njegovim nasljednicima se odavno nagađa, ali plan je da Bajern naredne sezone bude takmac najvećim evropskim klubovima.

Kakav utisak je Vašington ostavio u Humskoj?

Amerikanac je morao da preuzme ulogu lidera nakon teške povrede Karlika Džounsa, ali za taj zadatak nije bio u potpunosti spreman. Imao je neke biljantne partije ove sezone, kada uđe u napadački ritam djeluje nezaustavljivo, ali uglavnom se to nije odrazilo na bolji timski učinak.

Bilo je na udaru i tokom velike krize izazvane odlaskom Željka Obradovića i označen kao jedan od igrača koji "ruše" Partizan, ali kako se situacija pod vođstvom Đoana Penjaroje poboljšavala, tako su mu navijači opraštali "ispade". Takođe, često su mu zamjerani defanzivni propusti, ali to je uspio da nadomesti poenterski ubitačnim partijama... Sve u svemu, ostavio je navijače podijeljenim...