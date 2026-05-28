ČITAOCI REPORTERI

Sjajni murali za istorijske godišnjice: Navijači iz Šargovca podsjetili na Borčeve jubileje za vječnost!

Dragan Šutvić
FK Borac slavi 100 godina postojanja, dok RK Borac m:tel obilježava pola vijeka od evropske titule.

Murali FK Borac i RK Borac u Šargovcu Izvor: MONDO

Sportska Banjaluka ove godine obilježava nekoliko velikih jubileja.

Tako je FK Borac, naime, navršio je 100 godina postojanja, dok RK Borac m:tel proslavlja pola vijeka od osvajanja titule evropskog šampiona. Da ove dvije istorijske godišnjice ne budu otrgnute od zaborava, pobrinuli su se i Borčevi navijači iz banjalučkog naselja Šargovac, naslikavši murale sa ovom tematikom na zidu Osnovne škole "Đura Jakšić".

Podsjetimo, FK Borac je već održao svečanu akademiju povodom vijeka postojanja, 18. maja u Banskom dvoru, ali je to samo jedna u nizu manifestacija kojima će biti obilježen rijedak jubilej.

Sa druge strane, RK Borac m:tel je za 7. jun, takođe u Banskom dvoru, zakazao svečanu akademiju povodom pola vijeka od evropske titule, ali i 35 godina od osvajanja Kupa IHF.

(mondo.ba, D. Šutvić)

FK Borac RK Borac navijači Lešinari murali

