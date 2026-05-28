Siner: Ovo nema veze sa vrućinom, jutros sam osjetio problem

Janik Siner se oglasio prvi put poslije šokantne eliminacije sa Rolan Garosa. Otkrio zašto je prošao kroz agoniju.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Janik Siner je šokantno ispao u 2. kolu Rolan Garosa od autsajdera Huana Manuela Serundola, mučeći se sa vrućinom i sa svojom slabošću od završnice trećeg seta. Iako je bio nadomak pobede 3:0, pozlilo mu je i situacija se potpuno preokrenula u korist Argentinca.

Poslije meča, Siner je na konferenciji za novinare pričao kako mu je i šta se dogodilo.

"Nisam se osjećao baš dobro na terenu, ali to se događa. Bio sam u dobroj poziciji i u trećem setu, nisam mogao da servisom to 'završim'. Poslije toga sam se malo mučio. Ipak, naravno, čestitam Serundolu. Ne želim ni na koji način da mu umanjim uspjeh. Igrao je veoma dobar meč, posebno na kraju. To je sport", rekao je Janik Siner poslije meča u kojem je prošao pravu agoniju.

Novinari su insistirali da im opiše kroz šta je prošao u trenucima najveće agonije.

"Mučio sam se, 'mutilo' mi se. Imao sam veoma malo energije. Pokušao sam servisom da se izvučem iz te situacije, ali nisam imao mnogo snage. U četvrtom setu sam svjesno malo popustio, da bih sačuvao snagu za peti. Bio je veoma bitan taj prvi gem, u kojem nisam izdržao, a onda je sve išlo nizbrdo".

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

"Ne pamtim kad sam se ovako osjećao"

Ne pamti da mu je ovako loše bilo.

"Ne mogu da se sjetim kada sam se posljednji put osetio ovoliko slabo. Ipak, tako je, kako je. Pokušao sam da ostanem kako god na terenu i bio je to maksimum. Šteta je jer sam igrao zaista dobro u prva dva seta, kao i u trećem."

Priznao je Italijan da mu čitavog dana nije dobro.

"Probudio sam se jutros i nisam se osjećao baš dobro, pa sam pokušavao da igram kraće poene. Na početku meča sam pogađao 'čisto' i veoma dobro, ali poslije toga sam prosto udario u zid. To je to".

"Ovo nema veze sa vrućinom"

Kada je u toku meča osetio da će mu pozliti?

"Možda je to bilo sredinom trećeg seta, jer čak i u trenucima u kojima sam igrao sjajan tenis nisam mogao da nađem svoju energiju. Bila je to teška situacija, ali ponavljam - takav je sport. Bilo je vruće, ali nije bilo baš toliko vrelo. Osjećao sam da je bilo sasvim OK za igranje. Iskreno, ovo nema veze sa toplotom ni temperaturom, samo je do mene. Događa se."

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Da li mu je bilo loše i prethodnih dana?

"Teško je reći. Mislim da je ovo zbir više stvari, a ne samo jedne. Igrao sam mnogo i nisam imao dovoljno vremena da se oporavim. Odigrao sam prvi meč na turniru veoma dobro, ali kada se vratiš dan poslije na teren, nemaš dovoljno vremena za predah, iako nisam završio prekasno".

Kako se osjećao jutros?

"Jutros sam osjetio da nisam dobro spavao. Od kada sam se probudio, mučio sam se, ali kao što svi znate, to se događa. Na grend slem turnirima obično imate nekoliko dana tokom kojih se ne osjećate perfektno. Danas je bio taj dan."

Podsjetili su ga novinari i na to da mu u Šangaju nije prijala vlažnost vazduha. Siner je rekao da se takve situacije događaju i poručio da mu je sada samo potreban odmor za Vimbldon.

"Bilo je veoma teško igrati u Šangaju, stepen vlažnosti vazduha je bio ogroman, a u Australiji je bilo veoma, veoma toplo, pamtim i to. Drugačije je kada igrate na betonu, jer toplota dolazi i 'odozdo'. Ovdje je bilo toplo, ali bilo je OK. Nije da sam 'umirao od vrućine'. Mislim da je danas bila potpuno drugačija situacija, ali događa se, iako je teško prihvatiti zbog pozicije u kojoj sam bio i kada se sve stvari uzmu u obzir. Imaću sada mnogo vremena za odmor, neću igrati nijedan turnir na travi prije Vimbldona, najvjerovatnije. Potrebno mi je sada da odmorim, da se potpuno oporavim i mentalno, a onda da se spremam da igram na Vimbldonu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!