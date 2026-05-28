Dramatične scene na Rolan Garosu: Janik Siner bio van sebe, u trenutku se samo srušio

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Janik Siner prošao je kroz agoniju i očigledno doživio snažan toplotni udar na meču Rolan Garosa, u kojem je doživio šokantan poraz.

Agonija Janika Sinera na Rolan Garosu Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Najbolje rangirani teniser svijeta Janik Siner ispao je sa Rolan Garosa šokantnim porazom u 2. kolu od Huana Manuela Serundola, a tokom meča prolazio je kroz pravu dramu. Italijanu je toliko pozlilo na pariskih 33 stepeni Celzijusa da nije znao kako da dođe sebi poslije dva osvojena seta na početku meča.

Sjedio je na klupi, polivao se vodom, hladio se ledom, mini-ventilatorom... I ništa nije pomoglo. Janik Siner morao je već u drugom meču na turniru da odustane od borbe za titulu. Pamtiće ovaj dan ne samo po porazu, već i po pravoj agoniji.

Organizatori mu jesu odredili veoma neprijatan termin usred dana i vrućine, ali se mora naglasiti i da su mu dopustili da prekrši pravilo i da praktično sam prekine gem usred meča, poslije čak 15 izgubljenih poena u nizu. Povrh toga, sudija Oreli Tort mu je prilazila u toku meča, razgovarala sa njim i dopustila mu da napusti teren na desetak minuta.

I ništa nije vrijedilo. Siner je ispao, a Novak Đoković dobio je ogromnu šansu da eventualno nastupi u prvom finalu bez Sinera i Alkaraza poslije skoro tri godine. 

