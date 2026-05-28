Da li je Janik Siner igrao povrijeđen?

Prvi teniser svijeta Janik Siner je ispao sa Rolan Garosa, a neočekivani kraj u Parizu pokrenuo je nova pitanja vezana za Italijana.

Izvor: Thibault Camus/AP

Italijanski teniser Janik Siner, koji je važio za apsolutnog favorita na Rolan Garosu, neočekivano je završio takmičenje u Parizu. Prvi reket svijeta poražen je od Argentinca Huana Martina Serundola 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 u drugom kolu velikog turnira u Francuskoj. Vijest da je Italijan završio takmičenje pokrenula je mnoge debate, između ostalog i o tome da li je igrao povrijeđen.

"Drugog dana na Foro Italiku, jedan insajder iz Federacije rekao mi je da (Janik) Siner nije želio da dođe, ali da je (Alegro) Binaji (predsednik Teniske federacije Italije) insistirao: 'Ne možeš to da nam uradiš'", naveo je italijanski novinar Tankredi Palmeri.

Janik Siner je igrao munjevito poslije Australijan opena. Nastavio je niz pobjeda na masters turnirima, pretekao je čak i Novaka Đokovića u broju vezanih pobjeda i postao najdominantniji teniser na svijetu. Uz to, na putu nije imao povrijeđenog Karlosa Alkaraza, koji od Barselone ne igra na turnirima, a na sve to najbolji svih vremena odmarao je kako bi se što bolje pripremio za grend slem. Samim tim, Siner nije imao rivale, pa je vrlo lako uspostavio apsolutnu dominaciju.

U tom periodu nije se moglo naslutiti da je umoran ili povrijeđen, ali poslije meča protiv Argentinca sumnje su se pojavile. Siner je bio nepokolebljiv u prva dva seta, potom je u trećem imao ogromnu prednost od 5:1 i... sve je palo u vodu. Italijan je počeo da se žali na vremenske uslove, s obzirom na to da je u Parizu bilo nešto više od 30 stepeni.

Išao je u toalet, prekidao je meč vrlo često, hladio se ledom i ništa nije pomagalo. Jasno se vidjelo da nešto ne štima - Siner je promašivao poene koji su njegov zaštitni znak, prilikom serviranja izgledao je nestabilno, a prilikom udaraca nemoćno. Argentinac je na sve to iskoristio priliku da rivalu šalje visoke lopte, pa je Sineru trebala dodatna snaga kako bi uopšte vraćao udarce u polje.

Sve to okončano je porazom i ispadanjem prvog igrača svijeta. Da li je bio povrijeđen? Da li je bio natjeran da igra? Još nije poznato. Ono što se zna kad je u pitanju Italijan jeste da ne podnosi duge mečeve i mečeve na visokim temperaturama, a baš jedan takav odigrao je u drugom kolu Rolan Garosa.

Siner je do sada osvojio četiri grend slem titule, dva puta je slavio na Australijan openu, jednom na Vimbldonu i jednom na US openu. Tek su mu 24 godine, pa je jasno da je pred njim blistava budućnost.

