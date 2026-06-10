logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odavao tajne o Hrvatima i dobio otkaz: Špijun je "prva žrtva" Svjetskog prvenstva

Odavao tajne o Hrvatima i dobio otkaz: Špijun je "prva žrtva" Svjetskog prvenstva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Hrvatska reprezentacija je stigla u Aleksandriju i odmah smo videli skandal - menadžer hotela dobio je otkaz zbog odavanja tajni tima.

spijunirao hrvate i dobio otkaz na svjetskom prvenstvu Izvor: Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske stigla je u Aleksandriju (Virdžinija) gdje će joj biti baza za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a prvi utisak iz hotela "Aka" nije sjajan pošto je otkriveno da je bilo odavanja povjerljivih informacija iz njihovog tima.

Zbog toga je "pala i prva žrtva" - otkaz je dobio menadžer hotela koji je zadužen za ishranu. U pitanju je Turčin koga je rukovodstvo hotela otpustilo odmah čim se saznalo da je prekršio stroga pravila odajući povjerljive informacije medijima. 

"Hotel Aka sa FIFA-om i HNS-om ima ugovor prema kojem zaposleni nemaju pravo da iznose bilo kakve podatke. On je otkrio da je HNS tražio da se tokom boravka 'vatrenih' služe dva hrvatska vina. Jedno je Plavac mali, dok drugog nije mogao da se sjeti po imenu. Iako se ne radi o naročito važnim informacijama, čovjek je ostao bez posla. Intervju je dao anonimno, ali su ga lako identifikovali, između ostalog i zato što je priznao da je više puta boravio u Hrvatskoj", piše "Jutarnji list".

Inače, radi se o malim količinama alkohola, najmanje ga konzumiraju igrači, a selektor Zlatko Dalić takođe ne pije, dok je ranije inače već odlučeno da Hrvatska na Mundijal povede svog kuvara Tomicu Đukića koji igračima priprema uglavnom morske specijalitete.

Kad i s kim igra Hrvatska?

Hrvatska je smještena u grupu "L" što znači da će na svoj prvi meč na turniru morati da čeka, ali će isto tako imati i više nego dovoljno vremena da popravi stvari koje nisu valjale u prijateljskim utakmicama. 

Da biste bili spremni za Englesku, Ganu i Panamu, potrebno je pronaći pravu formuli i to zna Dalić pred sljedeće utakmice:

  • 17. jun u 22.00 (srijeda): Engleska - Hrvatska (Dalas)
  • 24. jun u 01.00 (srijeda): Panama - Hrvatska (Toronto)
  • 27. jun u 23.00 (subota): Hrvatska - Gana (Filadelfija)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Simi i Luka Modrić
Izvor: tiktok/@tiktokbalkans
Izvor: tiktok/@tiktokbalkans

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC