Enco Mareska preuzima Mančester siti i najavljuje velike promjene: transfer Tiđanija Rejndersa za 60 miliona evra je samo početak.

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Mančester siti počinje novu eru sa Encom Mareskom na klupi, a italijanski trener odlučio je da "počisti" za Pepom Gvardiolom. Veliki broj fudbalera je ovog ljeta napustio "Etihad" zajedno sa Gvardiolom, a posljednji u nizu koji bi trebalo da ode je holandski vezista Tiđani Rejnders (27).

U pitanju je fudbaler koji je samo godinu dana proveo u Sitiju, gdje je imao uspone i padove forme, a kada je stigla ponuda od 60 miliona evra - Mareska i ostali na "Etihadu" nisu imali baš nikakvu dilemu.

Rejnders će se najvjerovatnije preseliti u Al Kadisiju koja je poslala neočekivano visoku ponudu za Holanđanina i evidentno je da želi da ga učini jednim od najplaćenijih igrača lige. Na prvu loptu, Rejnders nije htio u Saudijsku Arabiju, ali su sve jači signali da će dati "zeleno svjetlo" i potpisati u narednim danima.

Koga je to još Siti prodao i doveo?

Prije ovoga su Mančester siti napustili takođe i Džejms Traford (Lids), Manuel Akanđi (Inter), Nejtan Ake (Fenerbahče), Bernardo Silva (Real Madrid) i Džon Stouns (Inter).

Što se tiče dolazaka, Mančester siti je potpisao Eliota Andersona za 135 miliona evra, odnosno Herinima Ruljija, rezervnog golmana iz Marseja za dva miliona evra. Takođe, stigli su i neki talentovani igrači poput Matisa Deturbea (Troa, 25 miliona evra), Žeremija Monge (Lester, 12 miliona) i Pirsa Čarlsa (Šefild venzdej, 3,5 miliona).

Čeka se još transfer mladog Ajuba Buadija iz Lila, koga Siti mora da plati oko 130 miliona evra, a spekuliše se da bi za otprilike sličnu svotu mogao da dođe i Enco Fernandez iz Čelsija.