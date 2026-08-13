Rodžer Federer u sekundi izgubio milione: Više nije milijarder, zna se i šta ga je koštalo

Rodžer Federer više nije milijarder: fluktuacije na berzi koštale su ga desetine miliona dolara, a njegova neto vrijednost sada iznosi 952 miliona.

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Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer više nije milijarder, objavio je američki "Forbs". Na listi milijardera Federer je upisan poslije teniske karijere, zbog vrlo proračunatog i inteligentnog ulaganja u razne biznise, međutim i to je vrlo "varljiva" kategorija.

U jednom danu Federer je izgubio desetine miliona zbog fluktuacija na berzi, a pošto su dionice luksuznog brenda "On" imale pad usljed slabije prodaje od prognozirane, to je na svom računu osjetio i slavni Švajcarac.

Pad od 19 odsto koštao je Federera najmanje 52 miliona dolara, pišu američki mediji i podsjećaju da Federer ima 2,5 odsto udjela u ovoj kompaniji. Prvi put na Njujoršku berzu izašli su 2021. godine i njena vrijednost je eksplodirala naročito prošle godine, kada je Federer i prvi put zvanično upisan u rang milijardera.

"Forbs" procjenjuje da je Federerova neto vrijednost sada pala na 952 miliona dolara, što je značajno niže nego prošle godine kada je njegovo bogatstvo bilo procjenjeno na 1,1 milijardu dolara.

Kako je Federer prepoznao "On"?

Švajcarski brend On, koji vodi porijeklo iz Ciriha, danas važi za jednog od prepoznatljivih proizvođača patika za trčanje. Federer se prvi put uključio u rad kompanije 2019. godine, preuzevši ulogu suvlasnika i neformalnog modnog savjetnika, dok je nagli rast prethodne godine povezan i sa Federerovom posebnom linijom "The Roger".

Según Forbes, Roger Federer perdió en un solo día 51 millones de dólares, ante la caída de un 19% en el valor de las acciones de la empresa suiza de calzado ON Holding.



Se calcula que la fortuna del ex tenista asciende a 953 millones de dólares y posee un 3% de la compañiapic.twitter.com/G1YaMnBe8d — Danny Miche (@dannymiche)August 12, 2026



Inače, Federer je u finišu igračke karijere počeo da istražuje opcije za ulaganje, a kao jedna od najprimamljivijih pojavila se "domaća" kompanija iz Ciriha. Njegova supruga Mirka nosila je patike ovog brenda koji je u tom trenutku bio fokusiran na patike za trčanje. Osnovali su ga Švajcarci, bivši sportisti, koji su željeli tako da kolegama ponude adekvatnu opremu za rekreaciju i takmičenje.

Među osnivačima je i Oliver Bernhard, švajcarski "Ajronmen" koji je razvijao potpuno novu tehnologiju proizvodnje sportske opreme, ali i "Najki" sa kojim je tada imao saradnju nije želio da pokrene novi projekat.

Koliko je Federer zaradio od tenisa?

Od turnira, Rodžer Federer je zaradio 130 miliona dolara - i treći je na "vječnoj" listi iza Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza, ali je pitanje trenutka kada će ga preskočiti Karlos Alkaraz i Janik Siner, prosto jer su nagrade u "njihovo vrijeme" mnogo veće.

Federer je, pak, uvijek mnogo zarađivao van terena. Imao je nekoliko jakih sponzorskih ugovora, a čak je 2018. godine potpisao za "Uniqlo" za 300 miliona dolara. Znali su dobro u Aziji da će Federer "pola" ugovora provesti u penziji, ali im ni to nije naročito smetalo, dok je Švajcarac htio da se "osveti" američkoj kompaniji "Najki" poslije 24 godine.

Tek će zarađivati...

Izvor: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Rodžer Federer i dalje ima ogromne ugovore sa sponzorima, ali za potpisivanje ugovora sa njim vlada veliko interesovanje i među kompanijama koje ga ranije nisu finansirale. Jednostavno, Rodžer Federer je veoma atraktivan korporacijama - kako zbog svoje karijere u kojoj nema mnogo mrlja, tako i zbog životnog stila u penziji. Švajcarca ne prate skandali, njegova porodica živi mirno, a postoje velike šanse da se i neko od njegove djece oproba u svijetu tenisa što bi čitavu familiju dodatno stavilo u fokus i time donijelo zaradu kompanijama.

Između ostalog, stručnjaci očekuju da će Rodžeru ogroman novac donijeti projekat započet prije nekoliko godina, a u kojem je on odmah prepoznao dobru ideju. Riječ je o kampanji razvoja biljne hrane koju je pokrenula čileanska kompanija, a koja bi mogla da privuče ogromnu pažnju u Evropi.