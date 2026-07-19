"Da sam im to rekao, odmah bi me diskvalifikovali": Đoković otkrio šta je prećutao Nadalu i Federeru

Srpski teniser Novak Đoković bio je nikad direktniji o rivalstvu sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković bio je gost američkog komičara i glumca Kevina Harta, a neizostavna tema je bilo rivalstvo sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Srpski as je bio nikad direktniji i otkrio je da je bilo i "ružnih" momenata tokom ere velike trojke.

Đoković se pojavio pravo niotkuda i pokvario "žurku" Španca i Švajcarca, a bilo je dosta stvari koje je morao da prećuti tokom žestokih borbi na terenu.

"Velika trojka, Federer, Nadal i ja smo dominirali posljednjih 20 godina i to je zlatna era muškog tenisa. Rodžer je šest godina stariji od mene, Rafa je godinu dana stariji i blizu sam njemu po godinama, ali je on napravio proboj ka elitnom nivou nekoliko godina prije mene. Oni su nekako naplatili moj put. Pokušao sam da se ustalim u vrhu, da imam dobar odnos sa njima, ali to je teško, postali smo glavni rivali", rekao je Novak i objasnio da bi svako od trojice rivala zaradio diskvalifikaciju da je rekao ono što je mislio:

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"Ja sam postao treći na svijetu i očigledno su me vidjeli kao veliku prijetnju, svi se borimo za isti cilj, zar ne? Tako da nikada nismo postali zaista bliski. Nadam se da ću moći da odem na koktel sa njima i da se vidimo na plaži i da pričamo o svemu u posljednjih 25 godina. Proveli smo mnogo vremena na terenu boreći se međusobno. Nema u tenisu mnogo "treš toka", direktno oči u oči. Postoji, ali ne mnogo, više je da uzmeš peškir i u njega kažeš "je*i se".

Zašto to ne može da kaže rivalu direktno u lice? "Da uradim to, da otvoreno nekome kažem na terenu tako nešto, bio bih diskvalifikovan za dva minuta. Tenis je previše gospodski za to", rekao je Novak i nastavio da govori o nekada najvećim rivalima:

"Imao si Rodžera Federera, on je bio elegantan u smislu kako je izgledao na terenu i van njega, stil, sve... Nevjerovatan karakter i harizma, svi su ga voljeli. Rafa je bio suprotnost, fizička snaga i energija bika... Pokušao sam da se pronađem tu. Bio je holivudski scenario. Njih dvojica su igrali sva najveća finala, nije bilo prostora za trećeg momka, niko nije želio da vidi tog Srbina, momka iz Istočne Evrope. Šta on radi u "zapadnom sportu"? Rekao je da želi da bude najbolji na svijetu, umišljeni tip pun samopouzdanja koji želi da bude najveći. Morao sam da se borim sa tim "vjetrenjačama" tokom cijele moje karijere, u početku i sa medijima i svime, ali to me je samo dodatno ojačalo. Uvijek smo poštovali jedni druge, ali bilo je i nekih ružnih momenata. Ali to je normalno, kada se boriš za istoriju na tom nivou, šta da očekuješ?", direktan je bio Novak.