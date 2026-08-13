Dijego Maradona je preminuo prije šest godina, a još uvijek traje suđenje zbog njegove smrti. Sada su se pojavile nove informacije.

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Ni šest godina nakon smrti Dijega Armanda Maradone ne smiruju se strasti u Argentini. Na ročištu u San Isidru sudski ljekar Karlos Kasineli iznio je ozbiljne optužbe na račun medicinskog tima koji je brinuo o Maradoninom zdravlju. On tvrdi da su brojni simptomi koje je osjećao Maradona ignorisani.

Karlos Kasineli smatra da je do smrti jednog od najboljih fudbalera ikada dovela nebriga ljekara i ukupno sedam medicinskih radnika koji su optuženi. Maradona je preminuo u novembru 2020. godine nakon što je dvije nedjelje prije toga imao ozbiljnu operaciju.

"Niko nije provjerio šta se dešava"

Vidi opis Skandal na suđenju za smrt Maradone: "Niko nije provjerio šta je sa Dijegom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ANP / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SVEN SIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon operacije mozga kada je preminuo zvanično je saopšteno da su uzrok smrti akutni plućni edem i srčani zastoj, kao i nakupljanje tečnosti u plućima. Sada sudski ljekar tvrdi da je sudeći po iskazima svjedoka i dokumentaciji Maradona pokazivao veliki broj simptoma koji su ljekari i njihovi pomoćnici ignorisali. Navodi Kasineli da su ti simptomi otežano disanje, oticanje ruku i nogu, visok pritisak, nepravilan rad srca...

"Niko od prisutnih ljekara nije otišao da provjeri šta zapravo uzrokuje to oticanje. To stanje je predstavljalo direktan, životno ugrožavajući rizik. Smatramo da medicinski tim uopšte nije uzeo u obzir ove upozoravajuće simptome, jer nisu promijenili svoj terapijski pristup niti reagovali na vrijeme", izjavio je Kasineli.

Najgora od svih odluka bila je otpuštanje Maradone na kućno liječenje, nakon čega se njegovo stanje iz dana u dan pogoršavalo. Medicinski radnici odbacuju te optužbe i tvrde da je Maradona umro prirodnom smrću, te da oni tu nisu mogli da urade ništa što već nisu učinili.