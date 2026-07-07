Mesi ima šansu kakvu Maradona nikad nije: Sa 39 godina osvaja svijet, Dijego već bio star i pobijeđen

Lionel Mesi u svojoj 40. brani titulu prvaka svijeta i igra za vječnost. Dijego Maradona, nažalost, u tim godinama bio je uveliko van fudbala i pogledajte kako je izgledao.

Izvor: x.com/Sarahhuniverse, AP Photo/Rebecca Blackwell

Veliki Lionel Mesi odigraće ovog utorka meč osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Egipta i kao najbolji strijelac Mundijala povešće prvaka svijeta ka četvrtfinalu. Leo Mesi izlazi na tu utakmicu sa 39 godina, koliko je napunio 24. juna i to što je zagazio u 40. ne sprečava ga da sa Kilijanom Mbapeom i Erlingom Holandom trči trku za najboljeg strijelca turnira.

Za razliku od dvije godine starijeg Ronalda, Mesi je i u poznoj fazi karijere u stanju da na svojim leđima nosi Argentinu ka završnici još jednog Svjetskog prvenstva i da predvodi odbranu titule. Ako uspije u toj velikoj namjeri i sa saigračima zaista postane prvak svijeta i ovog ljeta, biće to prvi put u istoriji njegove zemlje da je "Albiseleste" dva puta u nizu osvojio Mundijal.

To Argentina nije uspijevala ni sa Dijegom Maradonom u sastavu - ni kada je 1982. godine neuspješno branila titulu sa 21-godišnjim Dijegom, ni kada je branila titulu 1990. godine u Italiji, sa njim kao 30-godišnjakom. Ono što jeste uspjela i vrijedno je divljenja je da je sa Maradonom te 1990. godine zaigrala u finalu na Olimpiku protiv Njemačke i toliko je malo nedostajalo da trofej još jednom završi u rukama za mnoge najvećeg svih vremena. Bilo je neriješeno do 85. minuta kada je slavni Andi Breme postigao gol odluke iz penala, učinivši Njemačku šampionom.

Nažalost, mnogo burniji život živio je Maradona od Mesija i nije mu davao šansu. Mesi je dostigao najveću slavu u Kataru, na svom četvrtom Mundijalu, na kojem je donio Argentini titulu, a sada na petom pokušava da je odbrani, dok Maradona na tim turnirima uopšte nije ni igrao. Tačnije, 1994. godine je izbačen sa Svjetskog prvenstva zbog dopinga, 1998. godine je kao 38-godišnjak već bio penzioner.

Ljubiteljima fudbala zauvijek su ostale u pamćenju slike kako Maradonu odvode sa Svjetskog prvenstva na doping kontrolu i više mu nikad nisu dozvolili da se vrati.

Na tom Mundijalu, Maradona je dao gol protiv Grčke i proslavio ga otrčavši do kamere, kojoj je uputio svoj najbjesniji pogled. Ispostavilo se da je to bio njegov posljednji gol za reprezentaciju, jer je poslije toga u trijumfu protiv Nigerije namjestio dva (za pobjedu 2:1), a onda je morao da napusti teren.

U njegovom nalazu je nađena nedozvoljena supstanca, za koju je Maradona tvrdio da je koristio uz dozvolu nadležnih, jer mu je pomagala da smrša pred turnir. Nažalost, to je bio i kraj njegove karijere u reprezentaciji.

"El Pibe" završio je karijeru u Boki 1997. godine, pa je 1998. bio samo gledalac Mundijala u Francuskoj.

Ovo je bio 39-godišnji Dijego Maradona

Na poziv svog velikog rivala i prijatelja Lotara Mateusa, prisustvovao je u maju 2000. na njegovom oproštaju na Olimpijskom stadionu. Imao je tada godina kao Mesi sada.

Kao 39-godišnjak, Maradona je na Mateusov poziv obukao dres Bajerna, u njemu zaplesao na Olimpijskom stadionu i pokazao zašto je najveći. Igrao je na svoju neskrivenu radost, a na oduševljenje svih na terenu i navijača.

The legendary footballer Diego Maradona, then aged 39, participating in the 2000 farewell testimonial match for the German player Lothar Matthäus...



© bigfanpic.twitter.com/EDcL2QU5uU — Sarahh (@Sarahhuniverse)July 3, 2026

Da je sve bilo drugačije...

Izvor: BILDBYRÅN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Da su se Dijegov život i karijera drugačije odvijali, da nije u njima bilo mafije u Napulju i kokaina, sigurno bi i duže trajao. Sa druge strane, nemoguće je tako retroaktivno postavljati stvari i "mjeriti" njegovo trajanje bez podsjećanja i na okolnosti u kojima je odrastao i živio, počev od preteških uslova i teške sirotinje u Vilji Fjorito, predrađu Buenos Ajresa, iz kojeg je krenuo.

Priču o njegovom razvoju nemoguće je gledati i van šireg društvenog konteksta u kojem je odrastao u Argentini, u kojoj je izvršen vojni udar kada je debitovao za prvi tim Argentinos juniorsa. Dogodilo se to 1976, dvije godine prije osvajanja Svjetskog prvenstva 1978. na koje selektor Sezar Luis Menoti nije htio da vodi Maradonu kao 17-godišnjaka, smatrajući da je premlad.

Decenijama kasnije, Mesi je 2006. sa 18 postao najmlađi debitant Argentine u istoriji svjetskih prvenstava, a selektor Hose Pekerman ušao je u istoriju kao trener koji mu je dao šansu kao tinejdžeru na Mundijalu. Onu koju Maradona nije imao.

Na kraju, da nije prošao sve što jeste, da li bi Maradona stekao baš takav karakter i da li bi uz svoje čarobnjaštvo na terenu bio buntovnik sposoban da "Božijom levicom" prevari i pobijedi Engleze ili da u Italiji otme fudbalsku slavu bogatom sjeveru i prenese je u na siromašni jug, u Napulj.

Da li bi se uopšte o njemu pričalo i 2026. kao najvećem svih vremena i da li bi Dijego Batistuta prekinuo pijre nekoliko dana intervju za "Gazetu" zbog pitanja da li je Mesi prestigao Maradonu?

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!