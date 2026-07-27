Sukob legendi i Saveza: Maldini napustio Italiju poslije samo 10 dana

Paolo Maldini i Leonardo napustili su Fudbalski savez Italije poslije svega 10 dana nakon što su im dodijeljene funkcije

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Veliki preokret dogodio se u italijanskom fudbalu, pošto su Paolo Maldini i Leonardo napustili Fudbalski savez Italije (FIGC) samo nekoliko dana nakon što su postavljeni na funkcije. Maldini je trebalo da bude tehnički direktor reprezentacije, dok je Leonardo imao ulogu savjetnika, ali je njihov zajednički projekat završen prije nego što je praktično i počeo.

Kako prenose italijanski mediji, razlog za odlazak bilo je neslaganje sa čelnicima Saveza oko izbora novog selektora "azura". Maldini i Leonardo željeli su da na klupu nacionalnog tima postave Andreu Pirla, ali ta ideja nije dobila podršku predsjednika Đovanija Malaga, pa je dogovor propao.

Nakon njihovog povlačenja ponovo su se otvorile opcije za Roberta Mančinija, koji se već ranije pominjao kao kandidat za povratak na mjesto selektora. Kao moguće rješenje za funkciju tehničkog direktora navodi se i nekadašnji kapiten Italije Đorđo Kjelini, dok su u kombinacijama i dalje Antonio Konte i Tijago Mota.

Tako je reprezentacija Italije ponovo ostala bez jasnog plana za budućnost, a rukovodstvo FIGC-a sada mora da pronađe novo rješenje. Andrea Pirlo, osvajač Svjetskog prvenstva 2006. godine i jedan od najboljih vezista svoje generacije, tako neće preuzeti "azure", iako je bio jedan od glavnih kandidata za tu poziciju.

Poslije ovakvih poteza teško je očekivati da će se Italija uskoro vratiti na put stare slave, a bolan poraz od BiH u kvalifikacijama za Mundijal izgleda da je samo vrh ledenog brijega koji je polako počeo da se ruši.