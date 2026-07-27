Otklonjena dilema: Evo koji broj na dresu će nositi Lebron Džejms

Lebron Džejms predstavljen je u Filadelfiji gdje će naredne sezone nositi dres sa brojem 23

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"Kralj" je riješio da nastavi karijeru i za znatno manju platu igraće u Filadelfiji. Legendarni Lebron Džejms zadužio je dres sa brojem 23 u novom klubu i time se pohvalio na društvenim mrežama.

Postojala je dilema koji broj će nositi Lebron Džejms u novom klubu. Tokom karijere, redovni učesnik Ol-star turnira nosio je dresove sa brojem 23 ili brojem šest. Naravno, tradicija je nastavljena i "kralju" je dodijeljen broj po kojem je i prepoznatljiv u svijetu. Preciznije, broj šest Lebron je nosio samo u Majamiju, za koji je igrao od 2010. do 2014.

Poslije jednog od najiscrpljujućih "slobodnih" ljeta, Lebron je donio odluku da nastavi karijeru i da se pridruži Džoelu Embidu, Džejsenu Braunu i Tajrisu Maksi. Lebron je u novi klub stigao za osam miliona dolara, na dvije sezone, a vrlo je vjerovatno da će ovo biti posljednji voz da bivši košarkaš Los Anđeles Lejkersa osvoji još jedan prsten u karijeri, nakon što to nije uspio sa Lukom Dončićem u tandemu.

Lebron je od 2003. do 2010. igrao u Klivlendu, potom je bio dio Majamija do 2014, a onda je još četiri sezone proveo u prvom klubu u NBA ligi. Karijeru je od 2018. do 2026. nastavio u Los Anđeles Lejkersima. Legendarni "kralj" je četiri puta osvojio NBA prsten, dok je MVP takmičenja bio 2009, 2010, 2012. i 2013. Redovni je učesnik Ol-star mečeva, na kojima nastupa od 2005.