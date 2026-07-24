"Bomba" u NBA ligi: Lebron Džejms ima novi klub!

Legendarni Lebron Džejms nastaviće karijeru u Filadelfiji.

Izvor: Profimedia

U Evropi je najzanimljiviji transfer Marija Hezonje, a preko "bare" sve oči uprte su u Lebrona Džejmsa. Legendarni košarkaš karijeru će nastaviti u Filadelfiji, kako javlja ESPN.

Lebron, koji u decembru puni 42 godine, nema namjeru da ode u penziju. Iako je više od 20 godina u najjačoj ligi na svijetu, Filadelfija će biti tek četvrti klub u karijeri žive legende. Lebron je u novi klub stigao za osam miliona dolara, a vrlo je vjerovatno da će ovo biti posljednja prilika da bivši košarkaš Los Anđeles Lejkersa osvoji još jedan prsten u karijeri, nakon što to nije uspio sa Lukom Dončićem u tandemu.

Prethodno se govorilo da bi Lebron mogao u Majami ili da bi mogao da se vrati u Klivlend, ali je odluka pala na vjerovatno najmanje očekivan tim.

Lebron je od 2003. do 2010. igrao u Klivlendu, potom je bio dio Majamija do 2014, a onda je još četiri sezone proveo u prvom klubu u NBA ligi. Karijeru je od 2018. do 2026. nastavio u Los Anđeles Lejkersima. Legendarni "kralj" je četiri puta osvojio NBA prsten, dok je MVP takmičenja bio 2009, 2010, 2012. i 2013. Redovni je učesnik Ol-star mečeva, na kojima nastupa od 2005.

Šta je rekao Lebron Džejms?

Izvor: Profimedia

Neposredno prije saznanja gdje će nastaviti karijeru, Lebron Džjems se oglasio na platformi "Iks":

"Mislio sam da je kraj kada se sezona završila. Nisam bio spreman da to odmah saopštim javnosti, znao sam da mi je potrebno vrijeme da dobro razmislim, ali bio sam gotovo siguran da sam odigrao posljednju utakmicu u karijeri. Bio sam iskren na posljednjoj konferenciji kada sam rekao da moram da pogledam u sebe i odlučim da li još uvijek volim ovu igru. A istina je da je i dalje iskreno volim i da još imam mnogo toga da dam.

Proteklih nekoliko nedjelja bile su zaista posebne. Nikada ranije nisam imao priliku da ne znam šta me čeka i da zaista odvojim vrijeme samo za razmišljanje. Proveo sam nekoliko nevjerovatnih mjeseci sa ljudima koje volim, pokušavajući da donesem pravu odluku. Ovo je moja posljednja odluka. Ne radim to zbog novca. Ne radim to zbog porodice. U ovom trenutku, postavio sam sebi pitanje - zbog čega zapravo još igram?

I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim, da napredujem, da se borim, da pobjeđujem i da ponovo imam priliku da osjetim kako je osvojiti šampionsku titulu.

Vjerujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim i neizmjerno se radujem što ću donijeti novu energiju navijačima i započeti ovo nevjerovatno putovanje - posljednji put. Hvala, Los Anđelese. Majami, zauvijek ćeš imati posebno mjesto u mom srcu, a sjeveroistočni Ohajo će zauvijek biti moj dom", napisao je "kralj".

Budimo realni, igra Lebrona Džjmsa u minuoj sezoni jasno pokazuje da iako ima 41 godinu i dalje igra na visokom nivou. Bilježio je skoro 21 poen, imao je 6,1 skok, 7,2 asistencije i 1,2 ukradene lopte po utakmici i sve to u timu sa Lukom Dončićem, igračem koji je najbolji poenter lige.

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(MONDO)