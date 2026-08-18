Vladan Milojević doživio debakl na debiju u Kini

Bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije željeno startovao na klupio kineskog Šangaj Šenhue.

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Srpski trener Vladan Milojević nije imao debi iz snova kao vođa Šangaj Šenhue. Tim bivšeg trenera Crvene zvezde poražen je 3:0 od Pekinga Guana.

Šangaj je loše počeo, a čini se da je žuti karton Vu Sija u 14. minutu dodatno uznemirio tim. Iako se vodila poprilično ujednačena borba u prvom poluvremenu, šanse su ipak bile na strani gostiju. Tako je u 42. minutu Gijermе Ramos zatresao mrežu za vođstvo na poluvremenu.

Strijelac drugog gola bio je Cao Jongđing, koji je u 73. minutu bio precizan, a onda je Ksiže u 86. postavio konačan rezultat. Iako statistika sa meča, makar kad su u pitanju pokušaji na gol, korneri i šutevi, ne bi rekla da je poraz domaćina bio ubjedljiv, na kraju je Šangaj doživio vrlo neprijatan poraz.

Šangaj je trenutno 10. na tabeli sa skorom od 10 pobjeda, pet remija i osam poraza. Milojević je tim preuzeo sredinom jula, a u tim je stigao kako bi Šangaj vratio na put prošlosezonske slave, kad je bio na drugom mjestu takmičenja. Međutim, u aktuelnoj sezoni ekipa se izuzetno muči i nalazi se tek nekoliko pozicija od ispadanja iz elitnog ranga.







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