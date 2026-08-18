Vladan Milojević doživio debakl na debiju u Kini

Bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije željeno startovao na klupio kineskog Šangaj Šenhue.
Srpski trener Vladan Milojević nije imao debi iz snova kao vođa Šangaj Šenhue. Tim bivšeg trenera Crvene zvezde poražen je 3:0 od Pekinga Guana.
Šangaj je loše počeo, a čini se da je žuti karton Vu Sija u 14. minutu dodatno uznemirio tim. Iako se vodila poprilično ujednačena borba u prvom poluvremenu, šanse su ipak bile na strani gostiju. Tako je u 42. minutu Gijermе Ramos zatresao mrežu za vođstvo na poluvremenu.
Strijelac drugog gola bio je Cao Jongđing, koji je u 73. minutu bio precizan, a onda je Ksiže u 86. postavio konačan rezultat. Iako statistika sa meča, makar kad su u pitanju pokušaji na gol, korneri i šutevi, ne bi rekla da je poraz domaćina bio ubjedljiv, na kraju je Šangaj doživio vrlo neprijatan poraz.
Šangaj je trenutno 10. na tabeli sa skorom od 10 pobjeda, pet remija i osam poraza. Milojević je tim preuzeo sredinom jula, a u tim je stigao kako bi Šangaj vratio na put prošlosezonske slave, kad je bio na drugom mjestu takmičenja. Međutim, u aktuelnoj sezoni ekipa se izuzetno muči i nalazi se tek nekoliko pozicija od ispadanja iz elitnog ranga.
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(MONDO)