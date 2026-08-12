Vladan Milojević otišao na drugi kraj svijeta: Zvezda ima broj, ali sad ne može da pozove spasioca

Trofejni trener Crvene zvezde Vladan Milojević karijeru nastavlja u Kini, baš kada crveno-bijeli kreću u potragu za nasljednikom Dejana Stankovića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostaje bez trenera jer Dejan Stanković odlazi poslije debakla protiv Hapoel Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a čelnici kluba sa stadiona "Rajko Mitić" neće moći da okrenu dobro poznat broj telefona i na drugoj strani veze čuju glas Vladana Milojevića. Jedan od najboljih trenera u istoriji Zvezde više nije slobodan - on je dogovorio detalje saradnje na drugom kraju planete.

Kako prenose kineski mediji, Vladan Milojević novi je trener ekipe Šangaj Šenhua! Taj tim je u prethodnoj sezoni kineskog fudbala zauzeo drugo mjesto u prvenstvu, ali je u novoj takmičarskoj godini zaredao niz katastrofalnih rezultata pa je sada tek nekoliko pozicija iznad zone ispadanja u elitnom rangu.

Šangaj Šenhua je osvojio 22 boda iz 21 utakmice u novoj sezoni i dijeli 12. i 13. poziciju sa gradskim rivalom Šangaj Portom. ispod njih su samo tri tima, a posljednje dvije ekipe će se na kraju sezone preseliti u niži rang. To znači da je pred Vladanom Milojevićem izuzetno zahtjevan posao da ekipu koja se prošle sezone borila za titulu sada zadrži u društvu najboljih timova.

Kineska liga igra se po sistemu proljeće-jesen, odnosno počela je u martu i trajaće sve do novembra, pa Vladan Milojević i njegov stručni štab imaju dovoljno vremena da promijene situaciju na tabeli. Istina, neće im biti lako jer je trener koji je najveće uspjehe u karijeri bilježio na klupi Crvene zvezde retko imao priliku da se bori za opstanak, a češće vodio klubove iz gornjeg dijela tabele.

Tokom ranije faze karijere Milojević je često govorio da je on "vojnik Crvene zvezde" i da će se odazvati svakom pozivu koji stigne sa Marakane, ali... Ovog puta su Crvena zvezda i Vladan Milojević imali pogrešan tajming, pa je očigledno da do treće saradnje najtrofejnijeg srpskog kluba i njenog bivšeg trenera neće doći.