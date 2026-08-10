logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvjezdan Misimović nakon pobjede Borca nad Veležom: “Nova sezona, stare navike”

Zvjezdan Misimović nakon pobjede Borca nad Veležom: “Nova sezona, stare navike”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović oglasio se na društvenim mrežama poslije startnog trijumfa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Zvjezdan Misimović nakon pobjede FK Borac nad FK Velež Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Crveno-plavi su sa praktično drugim timom rutinski savladali Velež u Banjaluci (3:1) pogocima Danija Romere, Amera Hiroša i Luke Juričića, što je nosiocima igre omogućilo odmor pred revanš meč u četvrtak protiv ML Vitebska u Konferencijskoj ligi.

Nakon utakmice oglasio se i predsjednik Borca Zvjezdan Misimović kratkom porukom na Instagramu.

“Nova sezona, stare navike”, napisao je Misimović.

Podsjetimo, meč na Gradskom stadionu u Banjaluci je obilježio prekid u drugom poluvremenu, koji je trajao čak 40 minuta.

Glavni sudija Admir Musić odlučio je da prekine duel Banjalučana i Mostaraca nakon neprimjerenog skandiranja jednog dijela navijača, da bi na kraju utakmica bila nastavljena tek kad je ispražnjena sjeverna tribina.

Možda će vas zanimati

(MONDO)

Tagovi

Zvjezdan Misimović FK Borac FK Velež Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC