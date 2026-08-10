Zvjezdan Misimović nakon pobjede Borca nad Veležom: “Nova sezona, stare navike”

Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović oglasio se na društvenim mrežama poslije startnog trijumfa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Crveno-plavi su sa praktično drugim timom rutinski savladali Velež u Banjaluci (3:1) pogocima Danija Romere, Amera Hiroša i Luke Juričića, što je nosiocima igre omogućilo odmor pred revanš meč u četvrtak protiv ML Vitebska u Konferencijskoj ligi.

Nakon utakmice oglasio se i predsjednik Borca Zvjezdan Misimović kratkom porukom na Instagramu.

“Nova sezona, stare navike”, napisao je Misimović.

Podsjetimo, meč na Gradskom stadionu u Banjaluci je obilježio prekid u drugom poluvremenu, koji je trajao čak 40 minuta.

Glavni sudija Admir Musić odlučio je da prekine duel Banjalučana i Mostaraca nakon neprimjerenog skandiranja jednog dijela navijača, da bi na kraju utakmica bila nastavljena tek kad je ispražnjena sjeverna tribina.

(MONDO)