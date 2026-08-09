Igrači Borca upisali su pobjedu protiv Veleža (3:1), u meču koji je bio prekinut na 40 minuta.

Borac je trijumfovao na startu Premijer lige BiH nad Veležom (3:1), u meču koji je tokom drugog poluvremena bio prekinut na 40 minuta.

Zbog neprikladnog skandiranja jednog dijela tribina, glavni sudija Admir Musić iz Sarajeva odlučio je da prekine meč i pošalje igrače u tunel. Izgledalo je da će prekid biti kratkotrajan, međutim igrači dva tima se čak 40 minuta nisu vratili na teren. Odnosno, sve dok sjeverna tribina Gradskog stadiona nije bila ispražnjena...

Do tog trenutka, izabranici Vinka Marinovića imali su sigurnu prednost – na semaforu je pisalo 2:0. Prvi je, u 14. minutu, domaću odbranu matirao Dani Romera, postigavši svoj prvi gol u dresu Borca, dok je u 45. minutu poentirao i Amer Hiroš.

Vidi opis Četiri gola i prekid od 40 minuta: Borac srušio Velež na premijerligaškoj premijeri! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon što je, od 61. minuta, utakmica nastavljena, u strijelce se, u 79. minutu, upisao Luka Juričić, nastavivši tamo gdje je stao prošle sezone, u kojoj je postigao čak 27 golova i bio ubjedljivo najbolji strijelac šampionata.

U preostalom dijelu susreta, Velež je uspio da preko Ajdina Nukića u 89. minutu smanji minus.

Velež će u narednom kolu biti gost BSK-a, dok će Borac u goste Slogi Meridian.

Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

Vidi opis Četiri gola i prekid od 40 minuta: Borac srušio Velež na premijerligaškoj premijeri! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 7 7 / 7

BORAC: Šiškovski, Riđan, Saničanin, Paskval, Jakšić, Hiroš (od 61. Vranješ), Vuković, Ogrinec (od 61. Jojić), Đajić (od 56. Milak), Roguljić (od 56. Deket), Romera (od 75. Juričić).

VELEŽ: Velić, Imamović (od 46. Abdalah), Omerović, Hrkać (od 77. Bešagić), Duranović, Nukić, Šade, Bajrić, Rahimić (od 70. Abidović), Stojanović (od 46. Bešić), Spahić.