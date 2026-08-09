Četiri gola i prekid od 40 minuta: Borac srušio Velež na premijerligaškoj premijeri!

Igrači Borca upisali su pobjedu protiv Veleža (3:1), u meču koji je bio prekinut na 40 minuta.
Borac je trijumfovao na startu Premijer lige BiH nad Veležom (3:1), u meču koji je tokom drugog poluvremena bio prekinut na 40 minuta.
Zbog neprikladnog skandiranja jednog dijela tribina, glavni sudija Admir Musić iz Sarajeva odlučio je da prekine meč i pošalje igrače u tunel. Izgledalo je da će prekid biti kratkotrajan, međutim igrači dva tima se čak 40 minuta nisu vratili na teren. Odnosno, sve dok sjeverna tribina Gradskog stadiona nije bila ispražnjena...
Do tog trenutka, izabranici Vinka Marinovića imali su sigurnu prednost – na semaforu je pisalo 2:0. Prvi je, u 14. minutu, domaću odbranu matirao Dani Romera, postigavši svoj prvi gol u dresu Borca, dok je u 45. minutu poentirao i Amer Hiroš.
Nakon što je, od 61. minuta, utakmica nastavljena, u strijelce se, u 79. minutu, upisao Luka Juričić, nastavivši tamo gdje je stao prošle sezone, u kojoj je postigao čak 27 golova i bio ubjedljivo najbolji strijelac šampionata.
U preostalom dijelu susreta, Velež je uspio da preko Ajdina Nukića u 89. minutu smanji minus.
Velež će u narednom kolu biti gost BSK-a, dok će Borac u goste Slogi Meridian.
Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!
BORAC: Šiškovski, Riđan, Saničanin, Paskval, Jakšić, Hiroš (od 61. Vranješ), Vuković, Ogrinec (od 61. Jojić), Đajić (od 56. Milak), Roguljić (od 56. Deket), Romera (od 75. Juričić).
VELEŽ: Velić, Imamović (od 46. Abdalah), Omerović, Hrkać (od 77. Bešagić), Duranović, Nukić, Šade, Bajrić, Rahimić (od 70. Abidović), Stojanović (od 46. Bešić), Spahić.
Kraj
Završen je meč, Borac - Velež 3:1.
Tri minuta nadoknade
Još 180 sekundi će se igrati na Gradskom stadionu u Banjaluci.
89' - GOOOOOL!
Nukić smanjuje na 3:1.
Pobjegao je odbrani Borca Nukić, obišao Šiškovskog i pogodio za smanjenje Borčeve prednosti.
87' - Deket preko gola
Moglo je sada da bude 4:0, ali Deket ne uspijeva da pogodi...
Odložio mu je Juričić loptu nakon prijema, ali je lob završio preko gola.
81' - Žuti karton za Bešića
Javnu opomenu dobio je igrač Veleža zbog starta nad Vranješom.
79' - GOOOOOOL!
Majstorija Luke Juričića, 3:0 u Banjaluci!
Ubacio je Riđan loptu sa lijeve strane, a Juričić sa 13-14 metara glavom lobovao Velića!
77' - Mijenja Rahimić
Izašao je Hrkać, na terenu je Bešagić.
76' - Deket preko gola
Izborio se Deket za šut na 17-18 metara od gola, ali je poslao loptu preko prečke.
75' - Izmjena u Borcu
Juričić mijenja Romeru.
73' - Odličan Šiškovski!
Ponovo je sada probao Nukić, ali je i ovaj put golman iz Sjeverne Makedonije odlično postavljen.
70' - Izmjena u Veležu
Umjesto Rahimića, u igri je Abidović.
67' - Interveniše Šiškovski
Iz daljine je dalekometni udarac uputio Nukić, Šiškovski izbija loptu u korner.
Konačno je nastavljena utakmica!
Meč je nastavljen od 61. minuta, kada je i prekinut.
Nove dvije promjene pravi Marinović
Igru su napustili Hiroš i Ogrinec, a na terenu su Vranješ i Jojić.
Sjever je prazanIzvor: MONDO
Vraćaju se sada i igrači Veleža
Igrači mostarske ekipe izašli su na teren Gradskog stadiona.
Igrači se vraćaju na teren
Sjeverna tribina je ispražnjena, kako je i traženo. Meč bi trebalo uskoro da se nastavi. Na travnjaku su trenutno samo igrači Borca.
Sjeverna tribina mora da se isprazni
Kako je rekao zvanični spiker, sjeverna tribina Gradskog stadiona biće ispražnjena zbog nesportskog navijanja, pa će nakon toga meč biti nastavljen. Ukoliko se neprikladno skandiranje ponovo sa istočne ili zapadne tribine, meč će i zvanično biti prekinut i registrovan službenim rezultatom u korist Veleža.Izvor: MONDO
Već 15 minuta se ne igra
Igrači i dalje čekaju...
U međuvremenu, navijači Veleža skandiraju - 4. korpusu Armije BiH!?
Igrači još uvijek nisu na terenu
Predugo sve ovo traje, meč još uvijek nije nastavljen.
Evo zbog čega je Musić povukao igrače sa terena
Navijači Veleža su na skandiranje Lešinara "Ratko Mladić" odgovorili skandiranjem "Država Bosna", poslije čega se sa sjeverne tribine čulo "Republika Srpska".
61' - Musić je nakratko prekinuo meč
Glavni arbitar je sada nakratko prekinuo meč zbog neprikladnog i nesportskog navijanja domaće publike.
56' - Dvije promjene Marinovića
Deket mijenja Roguljića, dok će Milak u igru umjesto Đajića.
53' - Romera pored gola
Prvi pokušaj u nastavku, šutirao je Romera sa lijeve strane, ali neprecizno.
48' - Novi žuti karton za Velež
Sada je "požutio" Omerović.
46' - Nastavljen je meč
Počelo je drugo poluvrijeme.
Prije početka nastavka, izvršio je Rahimić dvije promjene. Igru su napustili Stojanović i Imamović, a na terenu su Bešić i Abdalah.
Velež bez udarca u okvir gola
13:5 je u šutevima, ali 7:0 u okvir gola.
Kraj prvog dijela
Bilo je planirano da nadoknada traje tri minuta, ali je na kraju trajala skoro sedam.
Kako god, Borac - Velež 2:0 na pauzi između dva poluvremena.
45+7' - Đajić pored gola
Roguljić je "rabonom" ubacio loptu pred gol Veleža, glavom ju je zahvatio Đajić, ali i šutirao pored gola.
GOL JE, 2:0!
Sve je i ovog puta bilo regularno, Borac - Velež 2:0!
Predugo već ovo traje...
Razgovara sudija Musić sa VAR sobom...
Provjerava se i ovo...
Da li je Romera bio u ofsajdu u ranijoj fazi napada? Čekamo...
45' - GOOOOOOL!
2:0 za Borac, Hiroš je sada savladao Velića!
Roguljić je uposlio Romeru, čiji je udarac odbranio Velić. Na kraju je lopta stigla do Hiroša koji je sjajnim udarcem ispisao 2:0 na semaforu.
43' - Izblokiran Rahimić!
Spahić je ostavio loptu Rahimiću koji je šutirao sa 19-20 metara, ali je odbrana Borca uspjela da ga izblokira.
Pet minuta do odmora
35' - Duranović preko gola
Želio je sada Duranović dalekometnim udarcem da stavi na muke Šiškovskog, ali je to veoma loše izgledalo.
7:3 u šutevima
Međutim, 4:0 je u udarcima u okvir gola.
32' - Istakao se Velić!
Novi pokušaj Ogrineca, sada iz igre, međutim odlično interveniše Velić i izbacuje loptu u korner.
31' - Ogrinec pored gola
Izveo je slovenački vezista slobodan udarac, ali je iz velike daljine šutirao pored gola.
30' - Evo i prvog žutog kartona
Dobio ga je Rahimić, prvotimac Veleža.
26' - Šade preko gola!
Prva ozbiljnija situacija pred golom Borca...
Ubacio se Nukić na desnoj strani, ubacio loptu koja je na kraju stigla do Šadea, ali palestinski fudbaler sa vrha šesnaesterca šutira visoko preko prečke.
25' - Na tribine su ušli i navijači Veleža
Jedna manja grupa navijača iz Mostara nalazi se na montažnoj južnoj tribini.
23' - Pauza za osvježenje
Sudija Admir Musić šalje igrače dva tima na kratku pauzu za osvježenje.
Posjed daleko na strani Borca
67 posto vremena je lopta u posjedu igrača Borca.
18' - Izblokiran Roguljić
Kombinovali su Romera i Roguljić, šutirao je hrvatski internacionalac, ali je defanzivna linija Veleža izblokirala taj pokušaj.
Pogodak je priznat - 1:0!
Sve je regularno, VAR je potvrdio da se Romera nije nalazio u nedozvoljenoj poziciji.
Ostaje 1:0 na Gradskom.
Provjerava se gol u VAR sobi...
Gleda se da li je Romera bio u ofsajdu... Čeka se odluka.
12' - GOOOOOOL!
Evo pogotka za Borac, strijelac je Romera!
Poslije slobodnog udarca Hiroša, španski napadač je umakao pažnji odbrane Veleža, "iz prve" šutirao i poslao loptu pod prečku gostujućeg gola.
11' - Vuković!
U sjajnoj se šansi sada našao Vuković!
Dobio je loptu u srcu šesnaesterca, namjestio se na udarac, ali je Velić ukrotio taj pokušaj.
8' - Moglo je da bude opasno pred golom Borca
Hiroš je izgubio loptu na sredini terena, Velež je krenuo u kontranapad, na kraju je Stojanović ubacio loptu sa desne strane, ali je Šiškovski pravovremeno izašao sa gol-linije i pokupio loptu.
3' - Siguran Velić
Roguljić je izveo slobodan udarac iskosa sa desne strane nakon prekršaja nad Đajićem, ali nije bilo opasnosti po gostujućeg golmana Velića.
1' - Počela je utakmica!
Igrači su na terenu
Fudbaleri dva tima, predvođeni sudijom Musićem, izašli su na travnjak Gradskog stadiona. Meč uskoro počinje.
Teški uslovi za igru
U Banjaluci je trenutno 31 stepen Celzijusa, a rani termin utakmice nije privukao mnogo publike na stadion. Trenutno je oko 1.500 gledalaca na tribinama u Platonovoj ulici.Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Šta je poručio Rahimić?
"Borac je igrao u četvrtak tešku utakmicu, dok mi nismo imali meč tokom sedmice i dobro smo radili. Možda je to naša mala prednost i nadam se da imamo dovoljno energije da im se suprotstavimo", riječi su kojima je strateg Veleža najavio ovaj susret.Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Očekivanja Vinka Marinovića
"U novu sezonu ulazimo sa ciljem da odbranimo titulu, imamo najviše ambicije. Kao što i sami znate, nakon ovih evropskih utakmica, počinje i nova ligaška sezona. Već u prvom kolu očekujemo ekipu Veleža i sigurno da ćemo imati još jednu zahtjevnu utakmicu jer su i oni igrali Evropu. Međutim, vjerujem da ćemo spremni dočekati nedjeljni meč. Ono što je bitno jeste da su ovi momci, svi koji imamo ovdje na raspolaganju, veoma dobro radili i trenirali i vjerujem da će to pokazati u nedjelju u prvenstvenoj utakmici", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj duel.Izvor: Mondo/Slaven Petković
Ko počinje za Velež?
Odlukom Ibre Rahimića, utakmicu će početi: Velić, Imamović, Omerović, Hrkać, Duranović, Nukić, Šade, Bajrić, Rahimić, Stojanović i Spahić.
Marinović "istumbao" ekipu!
U odnosu na prvi okršaj sa šampionom Bjelorusije, trener Borca je izvršio brojne promjene u igračkom kadru. Tako će meč sa Veležom početi: Šiškovski, Riđan, Saničanin, Paskval, Jakšić, Hiroš, Vuković, Ogrinec, Đajić, Roguljić i Romera.
Ko sudi?
Za meč na Gradskom stadionu delegiran je Admir Musić (Sarajevo), kojem će asistirati Stefan Tešanović (Istočno Sarajevo) i Emir Zahiragić (Sarajevo). Četvrti sudija je Haris Halkić (Sanski Most), dok su u VAR sobi Dražen Marić (Bijeljina) i Damir Lazić (Brčko).
Prvi od posljednja dva meča u ovom kolu!
Nakon ovog, ostalo je da se odigra još meč između Zrinjskog i Čelika (21.00), povratnika u bh. elitu nakon šest godina.
Dosadašnji rezultati u ovom kolu: Željezničar – BSK 2:1, Sarajevo – Radnik 0:0 i Široki Brijeg – Sloga Meridian 0:0.
BORAC I DALJE U EVROPI, VELEŽ NE
Za razliku od Veleža, Borac i dalje bije evropske bitke u ovoj sezoni.
Mostarci su u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu porazili moldavski Milsami Orhei, a potom u dvomeču doživjeli poraz od slovačke Dunajske Strede.
Borac je, sa druge strane, loše prošao u na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, gdje ga je porazio Levski. Potom se preselio u Konferencijsku ligu, porazivši moldavski Petrokub, nakon čega je u prvom od dva odmjeravanja snaga savladao i bjeloruski ML Vitebsk (1:0). Revanš se igra u četvrtak na neutralnom terenu, u mađarskom gradu Mezokevešd.
DOBAR DAN!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice, koja počinje u 18.30 časova!
Boracu se priznaju golovi iz ofsajda, ko da gleda sudijsku bruku
Veliki Borcevci ,sramota Banja Luke. Nema 500 ljudi na stadionu. Publika samo za evropske utakmice. A pune su mreze komentara,kako vole Borac
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