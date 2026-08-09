Novi milionski posao OFK Beograda: Aleksa Cvetković od 1.500.000 evra

Aleksa Cvetković prešao je iz OFK Beograda u Vankuver za 1.500.000 evra, a klub sa Karaburme nastavlja sa milionskim poslovima.

Izvor: MN PRESS

OFK Beograd prodao je Aleksu Cvetkovića u kanadski Vankuver, člana MLS lige, prenosi "Telegraf". Dva kluba su su već dugo vremena u pregovorima, sada je došlo i do finalizacije posla na obostrano zadovoljstvo, tako da će ovo biti još jedan u nizu milionskih poslova za klub sa Karaburme.

"Romantičari" će od Cvetkovića zaraditi čak 1.500.000 evra, što se doduše moglo i naslutiti kada prethodnog vikenda veziste nije bilo ni u protokolu za meč protiv Novog Pazara u kome je ostvarena pobjeda od 4:1.

Aleksa Cvetković je inače ponikao u Crvenoj zvezdi, ali je poslije omladinskog staža zadužio opremu OFK Beograda, u kojem je znatno napredovao prethodne sezone i na kraju ostvario transfer u Vankuver za koji inače već godinama igra još jedan srpski fudbaler Ranko Veselinović.

Ovog ljeta je inače OFK Beograd prodao i Džeja Enema u Crvenu zvezdu za dva miliona evra, Uroš Kabić je otišao u Dunajsku Stredu za 250 hiljada evra, dok je "romantičarima" pripao dio novca i od prodaje Balše Popovića u Olimpijakos.

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