Migel Vitor, kapiten Hapoela Ber Ševa, postao je simbol integracije stranog igrača u Izrael. Njegova priča o dobijanju državljanstva fascinira.

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Priča Migela Vitora jedna je od najneobičnijih priča o fudbalskoj i životnoj integraciji stranog igrača u novu sredinu. Portugalac je u Hapoel iz Ber Ševe stigao kao stranac, a nekoliko godina kasnije postao je kapiten, reprezentativac i državljanin Izraela koju je odlučio da nazove svojim domom.

Migel Vitor je je nedavno u pobjedi Hapoela nad Crvenom zvezdom (1:0), u kvalifikacijama za Ligu šampiona, predvodio defanzivnu liniju izraelskog tima. Sada ga čeka revanš 11. avgusta na stadionu "Rajko Mitić" od 20.00.

Migel Vitor je fudbalski put započeo u Portugalu, gdje je prošao kompletnu omladinsku školu Benfike. Kao veoma mlad štoper stigao je i do mlađih reprezentativnih selekcija Portugala, od U18 do U23, a za prvi tim lisabonskog velikana debitovao je u Ligi šampiona i portugalskom prvenstvu.

Ipak, u Benfici nije uspio da se izbori za status standardnog prvotimca, pa je karijeru gradio kroz pozajmice i transfere. Jedan period proveo je i u engleskom Lester Sitiju, dok je potom tri godine nastupao za grčki PAOK. A onda je, u ljeto 2016. godine, usledio potez koji će mu promijeniti život.

Vitor je prihvatio ponudu Hapoela iz Ber Ševe, ne sluteći da će kratkoročni angažman prerasti u nešto mnogo veće.

Vidi opis Zbog kapitena Hapoela napravljen nezapamćen presedan: Uslijedila je hitna reakcija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: @Starsport / Peđa Milosavljević Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 9 9 / 9 AD

Od fudbalera do simbola kluba

Portugalac se gotovo momentalno nametnuo kao jedan od ključnih igrača ekipe. Već u prvoj sezoni proglašen je za najboljeg fudbalera izraelskog prvenstva, dok je sa Hapoelom osvajao šampionske titule i Kup. Međutim, njegov odnos prema Izraelu nije se završavao na fudbalskom terenu.

Vitorova supruga i njihove tri ćerke veoma brzo su se prilagodile životu u Izraelu. Naučili su hebrejski jezik, a porodica se preselila u Lehavim, mirno mjesto u blizini Ber Ševe.

Kako je vrijeme prolazilo, postalo je jasno da Vitor Izrael više ne doživljava kao samo jednu od stanica u svojoj karijeri. On je tu želio da ostane.

Državljanstvo koje je izazvalo pažnju javnosti

Upravo tada uslijedio je i najneobičniji dio njegove priče.

Vitor nije imao jevrejsko porijeklo, niti je državljanstvo mogao da dobije po osnovu braka. Ipak, zbog njegovog dugogodišnjeg života u zemlji, ponašanja van terena, doprinosa fudbalu i snažne želje da Izrael postane njegov dom, pokrenuta je inicijativa da mu se dodijeli državljanstvo.

Fudbalski savez Izraela uputio je zahtjev nadležnima, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je u maju 2022. godine napravilo redak izuzetak i odobrilo mu izraelsko državljanstvo. Tako je Vitor dobio pasoš zemlje u kojoj je godinama živio i igrao.

Sa 33 godine postao reprezentativac Izraela

Samo nekoliko nedjelja nakon dobijanja državljanstva, Vitor je ostvario još jedan veliki san. Sa 33 godine debitovao je za reprezentaciju Izraela u utakmici protiv Islanda u Ligi nacija. Od igrača koji je 2016. godine stigao iz Portugala, postao je reprezentativac Izraela i jedan od lidera nacionalnog tima.

Posebno je upečatljivo što je tokom godina odbijao ponude drugih klubova i odlučivao da ostane u Ber Ševi, gdje je izgradio status jednog od najvažnijih igrača u istoriji kluba.

Danas je Vitor kapiten Hapoela iz ber Ševe, a iza sebe ima više od 250 nastupa za klub. Njegova priča odavno je prerasla granice fudbala. Od Portugalca koji je u Izrael došao zbog novog izazova, Vitor je postao čovjek koji je tu pronašao svoj dom, dobio državljanstvo, obukao dres reprezentacije i ponio kapitensku traku.

Zato ga mnogi danas ne doživljavaju kao stranca koji je došao u Izrael, već kao jednog od svojih.

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