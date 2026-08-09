Nakon što je u Beogradu provocirao, Denis Buzukja ostavio neočekivanu poruku na društvenim mrežama i poželio da Bog blagoslovi Srbiju.

Izvor: Instagram/dennisbuzukja

Nedavno održani UFC Beograd privukao je veliku pažnju svjetske javnosti zbog spektakularnih MMA borbi, a svoje mjesto u medijima pronašao je i Denis Buzukja, američki borac porijeklom iz Albanije. On je na zvaničnom mjerenju pokazao dvoglavog orla koji je simbol Albanije, zatim odlučio da to ne uradi na mjerenju pred publikom, ali se ogrnut zastavom pojavio u Beogradskoj areni pred svoj meč.

Upravo snimak svog ulaska u Beogradsku arenu na meč protiv Bogdana Grada podijelio je Denis Buzukja, uz neobičnu poruku koju je ostavio na društvenim mrežama. Njegova poruka izazvaće veliku pažnju jer se Denis više puta pomenuo Boga, od kojeg je zatražio i da blagoslovi Srbiju - iako je prije samo nekoliko dana provocirao u Beogradu. Ovako je izgledao njegov meč:

Vidi opis "Bog blagoslovio Srbiju": Albanski provokator iz Beograda šokirao novom porukom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Arena Fight/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Buzukja je Albanac koji je odrastao u SAD, a očigledno mu je hrišćanstvo važan dio ličnosti. Ovakav nastup na društvenim mrežama nismo očekivali od njega, a posebno se nismo nadali da će imati lijepe riječi o Srbiji.

"Jedan od 22.000. Riječi ne mogu da opišu osjećaj i pritisak, težinu nošenja crveno-crne zastave na svojim ramenima za ljude koje volim. Rođen sam i odrastao u Americi, najnevjerovatnijoj zemlji koja je ikada postojala, ali sam duboko ukorijenjen u albanskoj kulturi i tradiciji uz koje sam odrastao i ponosan sam na njih.

Bog blagoslovio Ameriku. Bog blagoslovio Albaniju. Bog blagoslovio Srbiju. Došao sam sa albanskom zastavom i mirnim, spokojnim držanjem, da pokažem čast koju Albanci imaju u našoj kulturi. Isus Hristos, Car nad carevima, rekao je: 'Voli bližnjeg svog kao samoga sebe', i osjećam da sam upravo to uradio.

Šta god da se dogodi dalje, uvijek je sva slava Bogu. Vjerujte Božjem planu. Hvala svima na podršci, svim Albancima - mnogo vas volim. Ameriko, toliko sam blagosloven što imam privilegiju da budem Amerikanac, odrastajući uz albansku kulturu.

A onima koji mrze: 'Blagosiljajte one koji vas progone' - Bog je sa mnom. Ja pobjeđujem.

P. S. Nisam tapnuo za predaju", napisao je Denis Buzukja kada su mu se slegli utisci nakon nastupa u Beogradu gdje ga je savladao Bogdan Grad, Austrijanac rumunskog porijekla.

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