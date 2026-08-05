"Pogledao ju je i rekao nekoliko riječi": Jeziva ispovijest o tragediji koju je Hajdi doživjela u Beogradu

UFC novinarka Hajdi Androl proživjela je vrlo teške trenutke u Beogradu, a detalje su otkrili bivši MMA borci.

Izvor: Nathan Posner / Shutterstock Editorial / Profimedia

Boravak u Beogradu ostavio je snažan utisak na bivše UFC borce Majkla Bispinga i Pola Feldera, koji su u svom podkastu "Believe You Me" govorili o iskustvima tokom boravka u srpskoj prestonici. Ipak, jedna situacija posebno im je ostala u sjećanju - teška saobraćajna nesreća kojoj je njihova koleginica Hajdi Androl prisustvovala tokom UFC događaja.

Prema riječima Bispinga i Feldera, Androl se nalazila u taksiju koji je išao ka jednom od događaja kada se dogodila nesreća. Motociklista je velikom brzinom udario u automobil, a posljedice su bile stravične. "Vozač je iznenada zakočio, a motociklista koji je dolazio iza njega nije uspio da reaguje. Udario je u automobil, prošao kroz zadnje staklo i završio u vozilu, praktično pored Hajdi. Pogledao ju je, izgovorio nekoliko riječi i preminuo na mjestu", započeo je Bisping.

Bivši UFC šampion dodao je da je prizor bio izuzetno potresan, pošto je vozač bio prekriven krvlju, dok su se na Hajdi nalazili dijelovi razbijenog stakla. "To je bila potpuno nevjerovatna i nestvarna situacija", rekao je Bisping.

Felder je istakao da je Androl bila vidno uznemirena nakon svega što se dogodilo.

"Stalno sam razmišljao o tome šta bi bilo da je sjedila na drugom mjestu u automobilu. Motociklista je mogao direktno da udari u nju. Kada sam je vidio, samo sam je zagrlio. Ljudi koji su bili sa njom rekli su mi da je bila potpuno slomljena. Niko ne bi trebalo da doživi da neko izgubi život praktično pred njim", rekao je Felder.

Uprkos velikom šoku, Bisping je pohvalio način na koji je Hajdi nastavila da obavlja posao.

"Tokom prenosa niko nije mogao da primijeti šta je prethodno doživjela. Ostala je profesionalna do kraja", naveo je bivši borac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!