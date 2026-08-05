Banjalučani počeli sa radom - na prvom treningu 12 igrača: "Nemamo rezultatski imperativ, cilj je razvoj mladih"

KK Borac Banja Luka nalazi se u veoma teškoj finansijskoj situaciji.
KK Borac Banja Luka započeo je ove sedmice pripreme za novu sezonu, u kojoj će nastupati u Ligi BiH i ABA 2.
Banjalučki klub u novu takmičarsku godinu ulazi uz brojne finansijske probleme. Budžet je, kako je ranije rečeno iz kluba, mizeran, pa je veliko pitanje da li će crveno-plavi uopšte biti konkurentni u tkamičenjima u kojima će igrati.
Na prvom treningu, pod komandom trenera Marka Šćekića, okupilo se 12 igrača. Svi su, navode iz kluba, prošli ili još uvijek prolaze kroz razvojni sistem KK Akademac.Izvor: Slaven Petković, mondo.ba
Najstariji igrač u ekipi trenutno je Boris Dragojević, rođen 2002. godine. Srđan Adamović je godinu dana mlađi, dok su među "starijima" Nikola Šarić i Boriša Zirojević, rođeni 2005. godine. Svi ostali su, kažu iz KK Borac Banjaluka, mlađi i po nekoliko godina.
"Borac nema veliki rezultatski imperativ u narednoj sezoni i u skladu sa realnim okolnostima cilj ostaje isti, razvoj mladih igrača i njihova adaptacija u elitnom rangu takmičenja BiH", navode iz kluba.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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