Banjalučani počeli sa radom - na prvom treningu 12 igrača: "Nemamo rezultatski imperativ, cilj je razvoj mladih"

KK Borac Banja Luka nalazi se u veoma teškoj finansijskoj situaciji.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

KK Borac Banja Luka započeo je ove sedmice pripreme za novu sezonu, u kojoj će nastupati u Ligi BiH i ABA 2.

Banjalučki klub u novu takmičarsku godinu ulazi uz brojne finansijske probleme. Budžet je, kako je ranije rečeno iz kluba, mizeran, pa je veliko pitanje da li će crveno-plavi uopšte biti konkurentni u tkamičenjima u kojima će igrati.

Na prvom treningu, pod komandom trenera Marka Šćekića, okupilo se 12 igrača. Svi su, navode iz kluba, prošli ili još uvijek prolaze kroz razvojni sistem KK Akademac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najstariji igrač u ekipi trenutno je Boris Dragojević, rođen 2002. godine. Srđan Adamović je godinu dana mlađi, dok su među "starijima" Nikola Šarić i Boriša Zirojević, rođeni 2005. godine. Svi ostali su, kažu iz KK Borac Banjaluka, mlađi i po nekoliko godina.

"Borac nema veliki rezultatski imperativ u narednoj sezoni i u skladu sa realnim okolnostima cilj ostaje isti, razvoj mladih igrača i njihova adaptacija u elitnom rangu takmičenja BiH", navode iz kluba.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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