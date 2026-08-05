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Real dovodi najskupljeg Afrikanca u istoriji: Tinejdžer iz Lajpciga stiže za rekordnu sumu

Real dovodi najskupljeg Afrikanca u istoriji: Tinejdžer iz Lajpciga stiže za rekordnu sumu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Jan Diomande, reprezentativac Obale Slonovače, postaće najskuplji afrički fudbaler u istoriji.

Jan Diomande prelazi u Real postaje najskuplji afrički fudbaler u istoriji Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Real Madrid je veoma blizu još jednog velikog transfera. Jan Diomande (19) uskoro bi trebalo da postane novi fudbaler španskog velikana, pošto su Real i Lajpcig u završnoj fazi pregovora oko njegovog dolaska. Transfer bi mogao da dostigne nevjerovatnih 140 miliona evra sa bonusima!

Prema informacijama koje se provlače kroz medije, klubovi trenutno usaglašavaju posljednje detalje oko strukture posla, nakon čega bi mladi fudbaler trebalo da dobije dozvolu za odlazak u Madrid na ljekarske preglede. Ako sve bude završeno prema planu, Diomande će ispisati istoriju. Njegov transfer postaće najskuplji u istoriji afričkog fudbala, pošto će oboriti rekord koji trenutno drži Nikola Pepe.

Arsenal je 2019. za reprezentativca Obale Slonovače platio Lilu 80 miliona evra, ali će taj iznos uskoro biti daleko premašen. Real bi za Diomandea mogao da izdvoji između 130 i 140 miliona evra, čime će mladi fudbaler postati najskuplji afrički igrač svih vremena. Veliki posao napraviće i Lajpcig. Njemački klub je poznat po tome da pronalazi mlade talente, razvija ih i kasnije prodaje za ogromne iznose, a prodaja Diomandea bila bi najveća u istoriji kluba.

Zanimljivo je da je fudbaler nedavno stigao u Austriju, gdje se Lajpcig nalazi na pripremama, ali je izvjesno da se neće dugo zadržati sa ekipom. Umjesto nastavka rada sa saigračima, očekuje se da uskoro otputuje u Madrid, gdje će obaviti ljekarske preglede i staviti potpis na ugovor sa Realom.

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Tagovi

Real Madrid fudbal transferi Jan Diomande

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