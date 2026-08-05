Stankovićev sin obukao očev broj u Interu: Klinac sa Dekijevih ramena sada je jedan od najvažnijih u klubu

Kao nekada - ponovo srpski vezista Stanković nosi Interovu "peticu". I iz iste je kuće.

Izvor: EPA/KERIM OKTEN/EPA/WUN SUEN

Stankovići u Interu - to je porodična tradicija. Sin slavnog srpskog veziste i trenera Zvezde Dejana Stankovića (47), talentovani Aleksandar Stanković (21), vratio se ovog ljeta u Milano iz Briža i zadužio dres sa brojem "pet", koji je u zlatnim danima kluba nosio njegov otac.

Stanković junior je odrastao u Milanu gledajući kroz prozor na stadion San Siro i na njemu će od ovog ljeta biti jedan od važnijih igrača kluba u kojem je fudbalski i na svaki način prohodao. Nezaboravne su fotografije na kojima je sa braćom na očevim ramenima u Minhenu 2010. godine, dok je Inter slavio titulu prvaka Lige šampiona - posljednju do sada.

Ovaj klinac sa ramena je sada centralni vezista Intera, kao njegov otac, i takođe nosi "peticu", kao i njegov otac.

Deki nije uvijek nosio "peticu" u Interu

Kada je došao iz Lacija u Inter početkom 2004. godine, Dejan Stanković je nosio dres sa brojem "11", čuvajući taj broj svom kumu, Siniši Mihajloviću, koji je nedugo poslije njega takođe stigao iz Rima.

Miha je stigao pola godine kasnije u klub i preuzeo "svoj" broj, u kojem je završio veliku karijeru dve godine kasnije. U međuvremenu, Stanković je preuzeo "peticu" koja je u to vrijeme imala globalno veliku težinu jer ju je u Real Madridu nosio najbolji fudbaler svijeta sa početka 21. vijeka Zinedin Zidan.

Noseći "peticu", Stanković je postao legenda Intera i član generacije koja je 2010. godine osvojila istorijsku "tripletu" i donijela sva tri trofeja na San Siro - titulu Serije A, Kup Italije i Ligu šampiona. Sada je u ekipi ponovo Stanković iz iste porodice i nastavlja porodičnu tradiciju. U tome će imati veliku podršku svog trenera i bivšeg saigrača svog oca, Kristijana Kivua.

"Kristijan Kivu imao je ogroman uticaj na moju karijeru. Kada sam tek počeo da stičem iskustvo na ozbiljnom nivou, bio mi je trener u 'Primaveri'. Naučio me je mnogim stvarima, na terenu i van njega. I prije svega, pomogao mi je da shvatim šta je fudbal, da je važno šta radiš na terenu i da su pobjede najvažnije. Uvijek ću mu biti zahvalan za te lekcije i oduševljen sam zato što ću ponovo sarađivati sa njim", rekao je Stanković po povratku u klub.

U dresu šampiona Italije, Stanković trenutno igra na turneji u Aziji i Australiji i bio je član startne postave uz Henrika Mkitarjana i Nikolu Barelu (kome je Stanković senior idol!) u mečevima protiv Mančester sitija (4:2) u Hong Kongu prije četiri dana i u pripremnoj protiv Milana ovog utorka (1:1), u kojoj je zaigrao i Luka Modrić za roso-nere.

Nova sezona Serije A počeće 23. avgusta.

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