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Transfer bomba u Italiji: Aleksandar Stanković se vratio u Inter

Transfer bomba u Italiji: Aleksandar Stanković se vratio u Inter

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Aleksandar Stanković se vratio u Inter, Dejanov sin opet u redovima velikana italijanskog fudbala.

aleksandar stankovic potpisao za inter Izvor: Tomas Sisk / imago sportfotodienst / Profimedia

Još jedan Stanković će nositi dres italijanskog Intera. Poslije oca Dejana, koji je sada trener Crvene zvezde, ta čast pripašće Aleksandru. Veznom fudbaleru rođenom 3. avgusta 2005. godine koji se i zvanično vratio kući.

Nije uspio da debituje u prvom mandatu, pa je poslat na pozajmicu u Lucern, a onda je prodat u Klub Briž, uz klauzulu o pravu preče kupovine. Pošto se pokazao sjajno u Belgiji, vodio tim i u Ligi šampiona, debitovao i za seniorsku reprezentaciju Srbije uslijedila je aktivacija klauzule.

Tako je za 23 miliona evra vraćen u Milano i tamo će nastaviti karijeru. Klub je uz to objavio i jedan dirljiv snimak na kom se vidi Aleksandar u dresu Intera i slika kada je nekada bio na leđima svog oca Dejana na istom stadionu.

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00:16
Stefan Ðoković igra karte za vreme Novakovog meča
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Tagovi

Aleksandar Stanković Inter

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