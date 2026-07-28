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Izmišljeno novo fudbalsko pravilo: Ovakva kazna nikada prije nije viđena

Izmišljeno novo fudbalsko pravilo: Ovakva kazna nikada prije nije viđena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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U Brazilu su otišli korak dalje kada su u pitanju fudbalska pravila i donijeli su odluku o suspenziji koja nikada prije nije viđena.

Nova pravila u Brazilu igrač suspendovan dok se protivnik ne oporavi od povrede Izvor: Printscreen/X/ge

U Brazilu je donesena odluka kakva nikada prije nije viđena u fudbalu. Mnogi kažu da je izmišljeno novo fudbalsko pravilo koje bi možda moglo da počne da se primjenjuje i u drugim ligama. Defanzivac Internacionala Viktor Gabrijel je suspendovan dok se u potpunosti ne oporavi napadač Kruzeira Gabrijel Pek.

Da pojasnimo i šta se dogodilo. Na utakmici između dva tima u okviru tamošnjeg šampionata je Viktor Gabrijel napravio užasan start. Promašio je loptu i tom prilikom polomio nogu protivniku. Ostao je Pek da leži na zemlji, kamere su odmah prikazale njegovu nogu, krv je bila svuda okolo. Da vas na vrijeme upozorimo, snimak koji se nalazi ispod je uznemirujući...

Prvo se Gabrijel bunio, tvrdio da je išao na loptu, sve dok nije prišao rivalu, vidio krv i shvatio kakvu je glupost napravio. Izašao je sa terena, a Kruzeiro je taj meč dobio sa 2:1. Međutim, previsoka je to cijena s obzirom na to da je Pek završio na operaciji i da ga čeka dug period oporavka.

Zato je sportski sud u Brazilu donio odluku koja do sada nije viđena. Viktor Gabrijel je suspendovan sve dok se Gabrijel Pek u potpunosti ne oporavi. Ta kazna ne može da bude duža od šest mjeseci. Prve procjene su da bi Pek mogao da se vrati na teren za tri do četiri mjeseca. Postoji i mogućnost žalbe na ovu odluku, pa ostaje da se vidi da li će Internacional možda da pokuša da se žali.

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fudbal Brazil

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