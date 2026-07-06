Nekad je Brazil imao Ronalda, Pelea i Ronaldinja: Tužan Nejmarov kraj, samo je suza i bilo sa njim

Nejmar je proglasio kraj karijere u reprezentaciji Brazila. Obilježena je suzama, teškim porazima i konstantnim povredama. Otišao je kao najbolji strijelac tima sa 80 golova, samo jedan igrač ima više mečeva od njega. Ipak, nema titulu koju imaju svi velikani "Selesaa".

Izvor: (AP Photo/Seth Wenig)

Teško je bilo ljubiteljima fudbala da gledaju onako bolan Nejmarov kraj. Igrao je oko 35 minuta u osmini finala SP protiv Norveške i nije uspio da pomogne ekipi ni na koji način. Naprotiv, kada je Norveška već vodila 2:0 i imala četvrtfinale u ruci, Nejmar je grubo, sa leđa, faulirao Martina Odegarda i na taj način pokazao nemoć.

Kada se utakmica pretvorila u potpuni haos, u dubokoj sudijskoj nadoknadi, Nejmar je poslije svađe sa golmanom Norveške Erjanom Nilandom izveo penal i postigao (ne)utješni gol, pa udario još Odegarda sa leđa, ovog puta ramenom. Potpuna nemoć.

Dok je veteran išao od kaznenog prostora, čak je i mladi Endrik pokušao da ga urazumi i da ga spriječi da napravi veći incident. A, kada se Endrik rodio 2006, Nejmar je bio 14-godišnjak u omladinskom pogonu Santosa koji je mnogo obećavao, ali ipak nije iskoristio svoj talenat da vrati Brazil na vrh ili da postane najbolji na svijetu, što mu se takođe predviđalo.

"Umoran sam, gotovo je"

Nakon što se Nejmar definitivno oprostio od reprezentacije Brazila poslije utakmice, riječima "Umoran sam, gotovo je", potrebno je naglasiti da odlazi kao najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima, sa 80 golova (tri više od Pelea) i kao igrač "Broj 2" u broju odigranih utakmica. Više od njegovih 130 nastupa za Brazil ostvario je samo još slavni kapiten Kafu (142 puta).

Nažalost, ako će Pele ostati upamćen po prizorima kako podiže jedan od svoja tri pehara prvaka svijeta (1958, 1962. i 1970) i ako će Kafua pamtiti po tome što se popeo na postolje za pehar 2002. kao kapiten šampiona svijeta, uspomene na Nejmarovo vrijeme u Brazilu biće drugačije.

Dunga je rekao "Ne"

Iako su upravo Pele i slavni centarfor Romario (prvak svijeta iz 1994) tražili od selektora Dunge (kapitena prvaka svijeta 1994) da 2010. godine povede Nejmara u Južnu Afriku. On to nije želeo da uradi, tvrdeći da tada 18-godišnjak još nije prošao važne testove u međunarodnom fudbalu.

Brazil je ispao u četvrtfinalu protiv Holandije (1:2), Dungu je naslijedio Mano Menezes i Nejmarova era počela je tog ljeta.

Košmar koji nikad nije izblijedio

U njegovom "mandatu", Brazil je 2014. kod kuće prvi i jedini put od pozlaćene 2002. godine stigao do polufinala, u kojem Nejmar nije mogao da igra zbog povrede. Saigrači su skoro plakali dok su pjevali himnu sa njegovim dresom u rukama, a onda su ih Nijemci u tom polufinalu isprašili 7:1 i nanijeli im istorijsku sramotu.

Nejmar je ležao u bolnici poslije operacije polomljenog pršljena u duelu sa Huanom Zunigom i nije mogao da pomogne. Kako je meč izgledao, teško je zamisliti kako bi preokrenuo tok istorije i da je igrao u Belo Horizonteu.

Brazilski horor je te večeri počeo ovom timskom fotografijom:

Izvor: (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

Razočaranje 2018. i opet - povreda

Nejmar je poslije tog Mundijala imao još dovoljno vremena da proba da postane besmrtan u dresu "Selesaa", ali nikada nije uspio da prođe četvrtfinale. U Rusiji 2018. godine Brazilce su zaustavili Belgijanci (1:2) u četvrtfinalu, a Nejmar je na tom Mundijalu postigao dva gola.

I tog ljeta ga je mučila povreda (stopala), koju je donio iz Pari Sen Žermena i koju nije dovoljno zaliječio prije nego što se pridružio ekipi selektora Titea. Izbjegavao je kontakte, na tom turniru je stigao Romarija 55. golom za Brazil, nacija ga je sve više obožavala, ali je zbog stila igre i "izvlačenja" faulova postao sve više kritikovan u većem dijelu svijeta. I ta stigma pratiće ga sve do kraja.

Povreda protiv Srbije ga zaustavila u formi života

Četiri godine kasnije, u Kataru, Nejmar je povrijedio zglob već u prvom kolu protiv Srbije, ali je bio u stanju da igra utakmice nokaut faze. Postigao je gol iz penala protiv Južne Koreje u osmini finala (4:1), a u četvrtfinalu je u produžetku dao jako bitan gol protiv Hrvatske za vođstvo, koje je Bruno Petković poništio u 117. minutu.

Uslijedili su penali i Brazil je eliminisan u letu u kojem je obilježavao 20 godina od posljednje, pete titule prvaka svijeta.

Na taj Mundijal Nejmar je stigao u najboljoj formi u životu, u dresu PSŽ-a je do novembra postigao 15 golova, a 11 namjestio i uz takvu njegovu formu Brazilci su proglašavani za favorita, a on je bio u najužem krugu za osvajanje Zlatne lopte, kraj Lea Mesija i Kilijana Mbapea.

Sa dva "dupla pasa" prevario je Hrvatsku odbranu za svoj vjerovatno najljepši gol na Mundijalima. Ipak, to nije bilo dovoljno.

Izvor: Pavel Golovkin/AP

Nejmarov gol na Brazil Hrvatska 2022 Izvor: YouTube/EditGenial Production EditGenial Production

Anćeloti ga "ugurao" u tim, ali to odavno nije onaj Nejmar

Četiri godine kasnije, Nejmar je pod velikim pritiskom javnosti i na stare zasluge vraćen u reprezentaciju poslije tri godine. Selektor Karlo Anćeloti je više udovoljio naciji i poveo ga nego što mu je zaista bio potreban, posebno u stanju u kojem je već hronično povrijeđen.

Nejmar nije bio ni sjenka nekadašnjeg igrača. U grupnoj fazi odigrao je samo 15 minuta protiv Škotske, a jako je teško bilo gledati ga protiv Norvežana i iščekivati magiju koju više nije u stanju da izvede. To je bio i njegov posljednji put u dresu Brazila, kojem nije vratio staru slavu.