Brazil ne vodi Nejmara na meč: Cijela nacija htjela da igra Mundijal, a Anćeloti ga ostavlja u hotelu

Nejmar neće igrati ni na drugom meču Mundijala.

Izvor: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Cijeli Brazil je čekao i želio da vidi Nejmara na spisku za Svjetsko prvenstvo. Sada kada je došao na Mundijal, njega nema na utakmicama! Propustio je zbog povrede prvi meč sa Marokom, a sada će propustiti i drugi duel.

Brazil naredni meč igra sa Haitijem i poslije remija sa Marokom treba im pobjeda, ali sada dolaze informacije da ni na tom meču Karlo Anćeloti neće moći da računa na Nejmara.

Anćeloti se savjetovao sa ljekarima reprezentacije i oni su mu rekli da ne treba rizikovati. Doduše, vrlo vjerovatno Brazil računa da će i bez Nejmara lako savladati Haiti. Ipak, ova selekcija se sjajno pokazala na startu u meču sa Škotskom.

Nejmar se povrijedio pred kraj brazilskog prvenstva u dresu Santosa i još uvijek ga muči povreda lista. On sada zapravo neće ni putovati na meč sa Haitijem u Filadelfiju.

"On će ostati u Nju Džersiju kako bi maksimalno iskoristio završnu fazu oporavka, koristeći izvrsne uslove hotela "The Ridge" i trening-centra "Columbia Park"", saopštio je Fudbalski savez Brazila.

Nejmar je godinama važio za lidera Brazila, na 128 mečeva dao je 79 golova i oborio je Peleove rekorde. Ipak, sada očigledno nije onaj stari i vidjećemo da li će uopšte zaigrati na ovom Mundijalu.