Fudbaleri Partizana doživeli su poraz pred domaćim navijačima u Humskoj.
Trener Partizana Saša Ilić iznio je prve utiske poslije poraza u 3. kolu Superlige Srbije od IMT-a sa 2:1. Njegov tim je igrao sa igračem manje od 14. minuta, što je i odredilo tok utakmice.
Nije želio da kritikuje svoje izabranike, pošto je na teren izveo izuzetno mlad tim, koji na kraju nije uspio da odbrani domaći teren.
"Čestitam rivalu na pobjedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je kako je".
Saša Ilić nakon poraza Partizana u Humskoj od IMT-a: "Tako je, kako je"
IMT je poveo golom Žagara, uzvratili su crno-bijeli preko Vukotića, ali je Lebi iskoristio kiks odbrane u finišu i donio tri boda svom timu.
Crno-bijele sada čeka nastavak takmičenja u Evropi, pa će naredne nedjelje dočekati Tobol iz Kazahstana u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
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(MONDO)