Fudbaleri Partizana doživeli su poraz pred domaćim navijačima u Humskoj.

Izvor: arena 1 premium

Trener Partizana Saša Ilić iznio je prve utiske poslije poraza u 3. kolu Superlige Srbije od IMT-a sa 2:1. Njegov tim je igrao sa igračem manje od 14. minuta, što je i odredilo tok utakmice.

Nije želio da kritikuje svoje izabranike, pošto je na teren izveo izuzetno mlad tim, koji na kraju nije uspio da odbrani domaći teren.

"Čestitam rivalu na pobjedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je kako je".

Vidi opis Saša Ilić nakon poraza Partizana u Humskoj od IMT-a: "Tako je, kako je" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

IMT je poveo golom Žagara, uzvratili su crno-bijeli preko Vukotića, ali je Lebi iskoristio kiks odbrane u finišu i donio tri boda svom timu.

Crno-bijele sada čeka nastavak takmičenja u Evropi, pa će naredne nedjelje dočekati Tobol iz Kazahstana u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 Navijači Partizana pozdravljaju igrače posle poraza od IMT Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)