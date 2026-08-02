logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Ilić nakon poraza Partizana u Humskoj od IMT-a: "Tako je, kako je"

Saša Ilić nakon poraza Partizana u Humskoj od IMT-a: "Tako je, kako je"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Partizana doživeli su poraz pred domaćim navijačima u Humskoj.

Sasa ilic poslije poraza od imt-a Izvor: arena 1 premium

Trener Partizana Saša Ilić iznio je prve utiske poslije poraza u 3. kolu Superlige Srbije od IMT-a sa 2:1. Njegov tim je igrao sa igračem manje od 14. minuta, što je i odredilo tok utakmice.

Nije želio da kritikuje svoje izabranike, pošto je na teren izveo izuzetno mlad tim, koji na kraju nije uspio da odbrani domaći teren.

"Čestitam rivalu na pobjedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je kako je".

 IMT je poveo golom Žagara, uzvratili su crno-bijeli preko Vukotića, ali je Lebi iskoristio kiks odbrane u finišu i donio tri boda svom timu.

Crno-bijele sada čeka nastavak takmičenja u Evropi, pa će naredne nedjelje dočekati Tobol iz Kazahstana u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Navijači Partizana pozdravljaju igrače posle poraza od IMT
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Ilić FK Partizan IMT Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC